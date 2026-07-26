Переживаю, що стан погіршиться: тренер Аонішікі – про травми українського сумоїста

Ояката Амінішікі, який є головним тренером Данила Аонішікі Явгусишина в станій Аджігава, розповів про самопочуття свого підопічного.

Слова Амінішікі передає Nikkansports.com.

Ще до початку турніру сумоїст мав травму лівої ногу, і, незважаючи на те, що йому важко навіть ходити, він продовжує виходити на дохйо.

"Я завжди переживаю, що стан погіршиться. Він робить усе, що може. Навіть якщо болить, обов'язок сумоїста – боротися до кінця".

Також наставник оцінив успіх під час сутички з Такеруфуджі.

" Він старався. У нього добре виходили зіткнення. Я думав, що він зможе схопити маваші як правою, так і лівою рукою".

47-річний Амінішікі мав професійну кар'єру з січня 1997 по липень 2019 року. У макуучі дебютував у березні 2001-го. Кубків Імператора завоювати не зумів, але двічі брав джун-юшо (друге місце).

Нагадаємо, українець Сергій Шіші Соколовський висловився про свій виліт із чемпіонської гонки.