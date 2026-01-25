Було відчуття напруги, якого раніше не відчував: українець Аонішікі прокоментував свій тріумф на турнірі Hatsu Basho
Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин став переможцем турніру Hatsu Basho. Він сказав, що цей тріумф відрзняється від його успіху в листопаді на турнірі в Фукуоці.
Слова 21-річного вінничанина передає Sponichi.co.jp.
"Я дуже щасливий. Цей турнір був дещо іншим. Було відчуття напруги, якого я ніколи раніше не відчував, але я радий, що зміг перемогти", – зізнався сумоїст.
Аонішікі став першим озекі за 20 років, який після підвищення до цього рангу зумів відразу здобути юшо (перемогу на турнірі).
"Я дуже щасливий", – прокоментував він це.
Також його запитали, чому він змінив маваші (пояс) з фіолетового на чорний під час турніру. У чорному маваші виступав протягом кар'єри його тренер, колишній сумоїст Амінішікі.
"Він запитав мене, чи хочу я його носити, тому я подумав, що було дивно не носити його. Я дуже радий, що переміг у цьому маваші. Дякую всім, я зміг перемогти", – зізнався Данило.
Явгусишин також додав, що буде старатися, щоб виграти й Haru Basho, який запланований на березень у місті Осака.
"Я зроблю все можливе, щоб виступити так само добре, як і на цьому турнірі", – резюмував переможець токійського гранд-турніру.
Данило за перемогу отримав Кубок Імператора, Кубок Прем'єр-міністра та велику кількість призів від спонсора. Зокрема, гігантський макаронс і сертифікат на велику кількість пива.
Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, для виступів обирають собі ім'я. Данило взяв нікнейм Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо - декоративна тканина з шовковою основою – прим.) Це метафора, що може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.