Українець Шіші пояснив, чому не зумів перемогти конкурента Аонішікі

Українець Сергій Шіші Соколовський на 14 день турніру Nagoya Basho програв японцю Атаміфуджі. Ця поразка вибила його з чемпіонської гонки.

У коментарі для Hochi.news Шіші визнав, що його план на бій не спрацював.

Під час стартового зіткнення він рушив управо, намагаючись захопити пояс суперника верхнім хватку, але, за його словами, "Не вдалося. Суперник був швидшим".

Під тиском суперника він миттєво втратив рівновагу і, як він з жалем зазначив, "почав боротися напівбоком, що призвело до типової для мене невдалої сумо-боротьби".

Сергій пообіцяв не опускати рук після двох поразок поспіль.

"Я докладу зусиль у останньому поєдинку", – резюмував він.

Атаміфуджі завдяки успіху тепер має результат 11-3. У неділю, 26 липня, він буде боротися з іншим українцем – Данилом Аонішікі Явгусишиним. 22-річний вінничанин перемогою гарантує собі Кубок Імператора. У випадку поразки існує кілька варіантів розвитку подій.