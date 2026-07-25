Тренер Аонішікі здивував своєю думкою на останні дні турніру Nagoya Basho

Ояката Амінішікі, який є головним тренером Данила Аонішікі Явгусишина в станій Аджігава, здивував своїм побажанням на останні дні турніру Nagoya Basho. Він хоче, щоб все це швидше закінчилося, а його підопічний обійшовся без травм.

Слова Рюдзі Сугіноморі (справжнє ім'я) передає Nikkan Sports.

"Було б чудово, якби він зміг перемогти, і щоб це закінчилося швидко. Він ні від чого не відмовився (мова йде про можливе зняття з турніру через пошкодження ніг – прим.). Я просто хочу, щоб це швидко закінчилося з хорошим результатом".

Під час заходу в Нагої Данило здобув перемоги над двома йокозунами та двома озекі. Подолавши сильних суперників, він перспективу третьої перемоги на гранд-турнірі за кар'єру.

Сам Явгусишин не хоче зациклюватися на можливому тріумфі на цьому башо.

47-річний Амінішікі був сумоїстом із січня 1997 по липень 2019 року.

en.wikipedia.org/wiki/Aminishiki_Ryūji en.wikipedia.org/wiki/Aminishiki_Ryūji

У макуучі дебютував у березні 2001-го. Кубків Імператора завоювати не зумів, але двічі брав джун-юшо (друге місце).