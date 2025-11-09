Українець Аонішікі стартував із перемоги на турнірі Kyushu 2025

Українець Данило Аонішикі Явгусишин успішно розпочав турнір Kyushu 2025, який сьогодні, 9 листопада, стартував у місті Фукуока, Японія.

21-річний вінничанин переміг Кірішіму.

Зазначимо, що для них це була третя особиста зустріч – кожного разу тріумфатором ставав саме Данило.

Сергій Шіші Соколовский, на жаль, розпочав виступи з поразки. Його здолав Дайейшо.

Головною сенсацією дня можна вважати поразку йокозуни Хошорю. Він програв борцю Хакаухо, який виступає в ранзі магеашира 1.

Інший йокозуна Оносато переміг Такаясу, який має ранг комусубі.

Нагадаємо, Данило Явгусишин наприкінці жовтня був підвищений до рангу секіваке.

Напередодні старту турніру посольство Японії в Україні побажало Аонішікі успіхів.

Скріншот

Ранги в сумо

Маегашири – отримують у середньому ~$12 500.

Комусубі – мають окремі привілеї, ~$16 000, звертання за титулом і після кар’єри.

Секіваке – "сходи" до озекі; потрібно стабільно проводити турніри 10+ перемог.

Озекі – ~$22 000, членство в Асоціації після кар’єри, солідна виплата, церемоніальні ролі. Зазвичай для підвищення потрібно 33 перемоги за 3 турніри. Якщо озекі отримує маке коші (7-8 і гірше), має шанс реабілітації на наступному турнірі.

Йокозуна – найвищий ранг, лише 75 сумоїстів в історії досягали його. Стають, як правило, після двох поспіль юшо на рівні озекі або еквівалентної домінації. Йокозуну не понижують – у разі тривалих слабких результатів завершує кар’єру. Нині є 2 йокозуни – Хошорю (Монголія) та Оносато (Японія).

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, задля виступів обирають собі ім'я. Данило взяв нікнейм Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо-декоративна тканина з шовковою основою – прим.). Це метафора, яка може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.