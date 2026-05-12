Дебютна перемога Шіші, Аонішікі ще не стартував: результати 3 дня Natsu Basho

Справжнім розчаруванням для вболівальників сумо є травневий Natsu Basho.

Йокозуна Оносато та українець Данило Аонішікі Явгусишин пропустили вже три дні через пошкодження. Монгол Хошорю, який також має ранг йокозуна, травмувався в перший день, через що знявся з турніру.

Сергій Шіші Соколовський після двох поразко на старті зумів здобути тріумф. Він досить швидко та ефектно виштовхав за межі дохйо Токіхаяте.

У лідерах тримається Кірішіма. Переможець березневого башо переміг Фуджинокаву, тож тепер має результат 3-0.

Також без поразок тримаються всього три сумоторі: Вакатакакаге, Котоейхо та Тобізару.

Турнірна таблиця Natsu Basho після третього дня

13 травня Шіші очікує зустріч з Урою (1-2). Це буде перший поєдинок для сумоїстів між собою за кар'єру.