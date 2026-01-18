Аонішіки та йокозуни програли: дивний день на Hatsu Basho 2026

Сьогодні, 17 січня, в Токіо на арені "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena" завершився восьмий день турніру Hatsu Basho.

Він ознаменувався подією. Імператор Японії вперше за 6 років особисто був присутній на турнірі.

Схоже, такий тиск негативно вплинував на фаворитів. Українець Данило Аонішікі Явгусишин (6-2) не впорався з Кірішімою (7-1).

Зазнали поразок і йокозуни Оносато (6-2) та Хошорю (6-2). Не впорався з тиском і колега Данила за рангом озекі Котозакура (5-3).

Сергій Шіші Соколовський (6-2) сьогодні відкривав бої дивізіону макуучі (найвищого за силою). Його опонентом був Асахакорю (5-2). Сутичка завершилася перемогою українця.

Результати Hatsu Basho:

Завтра Сіші зійдеться на дохйо з Рюденом (4-4). Суперником для Аонішікі буде Вакатакакаге (4-4).

Hatsu Basho триватиме до 25 січня. Протягом 15 днів усі борці проведуть по 15 сутичок. Якщо у лідерів буде однаковий показник (12-3, 13-2, 14-1), то між ними проводимуться додаткові матчі плейоф.