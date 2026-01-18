Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Аонішіки та йокозуни програли: дивний день на Hatsu Basho 2026

Руслан Травкін — 18 січня 2026, 12:07
Аонішіки та йокозуни програли: дивний день на Hatsu Basho 2026
Данило Аонішікі Явгусишин

Сьогодні, 17 січня, в Токіо на арені "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena" завершився восьмий день турніру Hatsu Basho.

Він ознаменувався подією. Імператор Японії вперше за 6 років особисто був присутній на турнірі.

Читайте також :
Відео Фото Українець Аонішікі – у групі лідерів, чудовий результат Шіші, сумоїсти очікують на Імператора Японії: підсумки першого тижня Hatsu Basho

Схоже, такий тиск негативно вплинував на фаворитів. Українець Данило Аонішікі Явгусишин (6-2) не впорався з Кірішімою (7-1).

Зазнали поразок і йокозуни Оносато (6-2) та Хошорю (6-2). Не впорався з тиском і колега Данила за рангом озекі Котозакура (5-3).

Сергій Шіші Соколовський (6-2) сьогодні відкривав бої дивізіону макуучі (найвищого за силою). Його опонентом був Асахакорю (5-2). Сутичка завершилася перемогою українця.

Результати Hatsu Basho:

Завтра Сіші зійдеться на дохйо з Рюденом (4-4). Суперником для Аонішікі буде Вакатакакаге (4-4).

Hatsu Basho триватиме до 25 січня. Протягом 15 днів усі борці проведуть по 15 сутичок. Якщо у лідерів буде однаковий показник (12-3, 13-2, 14-1), то між ними проводимуться додаткові матчі плейоф.

Сумо Данило Аонішікі Явгусишин Сергій Шіші Соколовський

Сумо

Українець Аонішікі – у групі лідерів, чудовий результат Шіші, сумоїсти очікують на Імператора Японії: підсумки першого тижня Hatsu Basho
Українці Аонішікі та Шіші знову тріумфують: результати Hatsu Basho
Українці Аонішікі та Шіші здобули чергові перемоги на Hatsu Basho
Українець Аонішікі закрив поразку: результати Hatsu Basho
Перемоги третій день поспіль: українcькі сумоїсти Аонішікі та Шіші тримаються серед лідерів Hatsu Basho

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік