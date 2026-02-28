Сумоїст Аонішікі проігнорував прохання йокозуни

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин перервав своє тренування проти йокозуни Хошорю, хоч той і просив його залишитися.

Відкрите тренування для ЗМІ проходило в стайні (школі) Арасіо в місті Сакаї, префектура Осака.

Там він провів дев'ять поєдинків з йокозуною Хошорю і комусубі Вакамотохару, які випадково були в гостях, і здобув п'ять перемог і чотири поразки.

Проти йокозуни українець виграв дві сутички при трьох поразках. Данило залишав тренування стомленим. Хошорю крикнув: "Аонішікі!". Цим він закликав українця провести ще кілька боїв.

Аонішікі не відповів і залишив залу, ніби проігнорувавши заклик.

"Тренувальний зал – це тренувальний зал. Перемога і поразка – це окремі речі. Найважливіше – це віддавати всі сили. Це моє тренування. У кожного свій шлях. Важливо не просто виграти чи програти, а викластись на повну. Якщо ти виклався на повну, цього достатньо", – сказав українець.

Данило став тріумфатором останніх двох гранд-турнірів із сумо. Призи за перемогу йому дарують до сих пір.

Наступний турнір пройде з 8 по 23 березня. У разі перемоги Аонішікі може стати йокозуною. За всю історію цей ранг отримували лише 75 сумоїстів.

Зазначимо, що жоден європеєць не ставав йокозуною. Естонець Баруто, який досягав рангу озекі, нещодавно похвалив Явгусишина.