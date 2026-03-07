Сумоїст Аонішікі озвучив японцям найкращу українську страву

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин знявся у промо-ролику турніру Hatsu Basho для Abema TV. Він розповів кілька цікавих фактів про себе.

Його слова передає Prtimes.jp.

21-річний атлет згадав свою перемогу над Атаміфуджі в додатковому матчі за Кубок Імператора на попередньому турнірі, який у січні проходив у Токіо.

"Я знав, що якщо ми зіткнемося плечима, я нічого не зможу зробити, тому терпів, тримаючи низьку стійку, до самого кінця".

Дивлячись у майбутнє цього турніру, він висловив тверду рішучість.

"Перший турнір цього року показав мені, що якщо я просто продовжуватиму робити те, що робив досі, результати не забаряться. Я хочу підійти до цього турніру, зосередившись виключно на тому, щоб викластися на повну".

На відміну від своєї витриманості на дохйо, в приватному житті він виявив свою молодість, зізнавшись, що слухає американську реп-музику. Данило сказав, що йому подобається Lil Uzi Vert.

Крім того, згадавши про відкриття українського ресторану поблизу його стайні Адзігава, він порекомендував фірмову страву своєї батьківщини, заявивши:

"Борщ – це найкращий вибір".

Наприкінці інтерв'ю він радісно продемонстрував свій новий афтограф (головне фото – прим.), який він практикує з моменту свого підвищення до озекі.

Данило став тріумфатором останніх двох гранд-турнірів із сумо.

Наступний турнір пройде з 8 по 23 березня в Осаці. У разі перемоги Аонішікі може стати йокозуною. За всю історію цей ранг отримували лише 75 сумоїстів.

Зазначимо, що жоден європеєць не ставав йокозуною. Естонець Баруто, який досягав рангу озекі, нещодавно похвалив Явгусишина.