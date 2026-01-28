10 мільйонів, саке, тонна овочів і сувеніри: що отримав сумоїст Аонішікі за перемогу на Hatsu Basho

Українець Данило Аонішікі Явгусишин кілька днів тому став тріумфатором турніру Hatsu Basho в Токіо. Він отримав не лише Кубок Імператора та Кубок Прем'єр-міністра, а й низку інших цікавих призів від спонсорів.

Про це повідомляє Abema Times. Деталі додає Jprime.jp.

21-річний сумоїст отримав 10 мільйонів єн (приблизно 2,4 млн гривень). Таку суму виплачують переможцям турніру. Не всі гроші будуть його особистими. Певна частина піде до пенсійного фонду, який буде виплачено, коли Аонішікі завершить кар'єру. Також частина піде на його стайню сумо.

Явгусишин отримав гігантський макаронс, як приз Кубку дружби Японії та Франції.

Від корпорації Ozekisake переможець отримав велику срібну чашу, а також чотири бочки саке.

Особливе захоплення викликала "Нагорода губернатора префектури Міядзакі", що складалася з цілої корови м'ясної породи Міядзакі (Miyazaki) та тонни овочів і фруктів.

"Рада з поліпшення виробництва яловичини "Міядзакі" діє з квітня 1986 року з метою створення бренду яловичини "Міядзакі" та розширення її споживання. У рамках цих зусиль з листопада того ж року ми вручаємо м'ясо переможцю Великого турніру сумо. Для кожного турніру (шість турнірів на рік) ми відправляємо приблизно 100 кг м'яса з однієї корови породи Міядзакі (філе, реберна частина, філе, лопатка). М'ясо доставляється в охолодженому вигляді", – пояснив представник компанії "Miyazaki Wagyu".

Сумоїст отримав призи від компаній з Мексики (пиво Corona) та Угорщини (велика чайна чашка бренду Herend).

Додаткові призи часто складаються з продуктів харчування та напоїв, які, як правило, прямують у стайню борця, а не до нього особисто.

Процес отримання нагород від місцевих органів влади та компаній-спонсорів зайняв близько 40 хвилин.