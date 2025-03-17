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Українські сноубордисти здобули 5 медалей на Кубку Європи в Давосі

Микола Дендак — 17 березня 2025, 09:55
Українські сноубордисти здобули 5 медалей на Кубку Європи в Давосі
Ski Federation of Ukraine

Українські сноубордисти здобули 5 медалей на Кубку Європи, що проходив у Давосі, Швейцарія.

На рахунку українців 3 срібні та 2 бронзові нагороди. Відмітимо виступи Аннамарі Данчі та Михайла Харука, які записали до свого активу по 2 медалі.

Результати Кубку Європи в Давосі, Швейцарія

  • Срібло: Аннамарі Данча
  • Срібло: Михайло Харук
  • Срібло: Надія Гапатин
  • Бронза: Аннамарі Данча
  • Бронза: Михайло Харук

В ці ж дні в Італії проходив інший турнір від FIS (Міжнародна федерація лижного спорту), на якому українці також здобули 5 нагород, проте було і два золота.

Нагадаємо, напередодні Аннамарі Данча посіла сьоме місце на етапі Кубку світу зі сноубордингу в паралельному гігантському слаломі.

Раніше Данча показала свій найкращий результат, посівши шосте місце на етапі Кубку світу у Криниці.

Аннамарі Данча Кубок Європи Харук

Аннамарі Данча

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