Українські сноубордисти здобули 5 медалей на Кубку Європи в Давосі
Ski Federation of Ukraine
Українські сноубордисти здобули 5 медалей на Кубку Європи, що проходив у Давосі, Швейцарія.
На рахунку українців 3 срібні та 2 бронзові нагороди. Відмітимо виступи Аннамарі Данчі та Михайла Харука, які записали до свого активу по 2 медалі.
Результати Кубку Європи в Давосі, Швейцарія
- Срібло: Аннамарі Данча
- Срібло: Михайло Харук
- Срібло: Надія Гапатин
- Бронза: Аннамарі Данча
- Бронза: Михайло Харук
В ці ж дні в Італії проходив інший турнір від FIS (Міжнародна федерація лижного спорту), на якому українці також здобули 5 нагород, проте було і два золота.
Нагадаємо, напередодні Аннамарі Данча посіла сьоме місце на етапі Кубку світу зі сноубордингу в паралельному гігантському слаломі.
Раніше Данча показала свій найкращий результат, посівши шосте місце на етапі Кубку світу у Криниці.