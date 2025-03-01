Українка Данча показала найкращий результат сезону на етапі Кубку світу зі сноубордингу

Українська спортсменка Аннамарі Данча показала найкращий результат у сезоні на етапі Кубку світу зі сноубордингу, що проходив у польській Криниці.

Українка посіла шосте місце у паралельному гігантському слаломі. Данча дійщла до чвертьфіналу змагань, де зустрілася з представницею Нідерландів Мішель Деккер.

Після першого спуску українська сноубордистка відставала від суперниці на 0.09 секунди, а другий спуск Аннамарі завершила з результатом +0.34 секунди та покинула змагання.

На цьому турнірі Данча посіла шосте місце, показала найкращий результат сезону 2024/25 та повторила другий найкращий результат у кар'єрі.

" Я задоволена виступом. Дуже мені подобається ця траса: вона і не крута, і не полога, я вмію набирати тут швидкість. І сніг уже такий весняний, теж мій улюблений. До речі, минулого року на цьому етапі КС я була п'ятою, це був мій найуспішніший виступ у сезоні. Але хочеться вже у четвірку. Завтра тут буде ще один етап КС, тож будемо боротися ", – сказала Данча.

Що ж стосується інших представників України на цьому турнірі, то Надія Гапатин посіла 27 місце та не змогла пройти кваліфікацію, Віта Боднарук стала 39-ю, Олександра Мальованна посіла останнє, 48-ме місце. А Михайло Харук у чоловічій кваліфікації посів 34-ту сходинку.

Головним успіхом Данчі є срібна медаль чемпіонату світу 2019 року в паралельному слаломі.Також Аннамарі Данча двічі ставала віцечемпіонкою Всесвітньої Універсіаді у паралельному слаломі-гіганті – у 2011 та 2017 роках.