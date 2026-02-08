Не витримала тиск: Данча – про результат у кваліфікації Олімпійських ігор

Одна з найдосвідченіших спортсменок у заявці України Аннамарі Данча пояснила провал у кваліфікації Олімпійських ігор у паралельному гігантському слаломі.

Цитує спортсменку Суспільне Спорт.

"На Олімпійські ігри всі покладають дуже великі надії, бо це раз на чотири роки. Хочеться сказати, що це лише змагання, але насправді, напевно, це не так. Тут і рейтинги різні рахуються. Може, я не витримала тиск.

Просто припустилася помилки у першій спробі, а в другій вже нереально було наздогнати. Олімпійські ігри мене не люблять", – сказала Данча.