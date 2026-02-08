Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Не витримала тиск: Данча – про результат у кваліфікації Олімпійських ігор

Олександр Булава — 8 лютого 2026, 14:12
Не витримала тиск: Данча – про результат у кваліфікації Олімпійських ігор
Аннамарі Данча
Ski Federation of Ukraine

Одна з найдосвідченіших спортсменок у заявці України Аннамарі Данча пояснила провал у кваліфікації Олімпійських ігор у паралельному гігантському слаломі.

Цитує спортсменку Суспільне Спорт.

"На Олімпійські ігри всі покладають дуже великі надії, бо це раз на чотири роки. Хочеться сказати, що це лише змагання, але насправді, напевно, це не так. Тут і рейтинги різні рахуються. Може, я не витримала тиск.

Просто припустилася помилки у першій спробі, а в другій вже нереально було наздогнати. Олімпійські ігри мене не люблять", – сказала Данча.

Українка у підсумку посіла 29-те місце. Найкращий результат у відборі показала представниця Чехії Естер Ледецька – 1:30.79 хвилини.

Змагання в 1/8 фіналу у паралельному гігантському слаломі продовжаться 8 лютого о 14:00 (за Києвом). Із повним розкладом Олімпійських ігор-2026 можна ознайомитись – ТУТ.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Аннамарі Данча Олімпійські ігри-2026

Аннамарі Данча

Данча не подолала кваліфікацію у паралельному слаломі-гіганті на Олімпіаді-2026
Українка Аннамарі Данча їде на 5-ту Олімпіаду, має угорське коріння, а її прадід воював проти Росії
Збірна України на Олімпіаді-2026: чемпіонка Джима, претендент Котовський та 30 дебютантів
Україна оголосила прапороносців на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2026
Данча виступила на останньому етапі Кубку світу перед Олімпійськими іграми

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік