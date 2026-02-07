Аннамарі Данча їде на 5-ту Олімпіаду, має угорське коріння, а її дід воював проти Росії

35-річна Аннамарі Данча вирушає на Ігри в Мілані-Кортіна-2026, маючи в активі непогані виступи протягом цього олімпійського сезону та величезний досвід за плечима. До складу збірної України уродженка Закарпаття потрапила навесні 2006 року і вже майже 20 років є лідеркою нашої команди зі сноубордингу.

У 2010 році ще Аннамарі Чундак (дівоче прізвище) виграла чемпіонат світу серед юніорів у паралельному слаломі та дебютувала на Олімпійських іграх у Ванкувері (паралельний гігантський слалом). Далі був виступ у Сочі-2014, після чого українка одружилася і взяла прізвище чоловіка – Данча. Пхьончхан-2018 не став для неї успішним, проте вже через рік вона виграла срібну медаль на чемпіонаті світу-2019 в паралельному слаломі.

Болючим спогадом для української сноубордистки є Ігри в Пекіні 2022-го. Данча перебувала в хорошій формі, але за два тижні до турніру захворіла на коронавірус, що в підсумку негативно вплинуло на результат.

Можливо, з п'ятої олімпійської спроби Аннамарі вдасться приємно здивувати своїх українських уболівальників і… саму себе.

Не менш насиченим є і життя поза спортом – одразу після Олімпійських ігор у Сочі дівчина втратила батька, її чоловік пішов добровольцем на війну в березні 2022-го, а прадід воював проти Російської імперії ще в Першій Світовій війні на боці Австро-Угорщини.

Щасливий Ванкувер

Ванкуверський сніг є особливим у кар'єрі Данчі. Українка вже на своїй дебютній Олімпіаді продемонструвала 16-й результат у паралельному слаломі-гіганті, який досі є її найкращим місцем в історії Ігор.

"Ванкувер-2010 – мої улюблені Олімпійські ігри. Потрапити туди вже було для мене казкою, адже ми з моїм тренером Йосипом Пеняком першими з України здобули ліцензії зі сноубордингу. Ігри в Канаді виявились для мене найщасливішими. Я навіть неочікувано потрапила до фіналу. Досі це мій найкращий результат на Олімпіадах. І взагалі там була дуже класна атмосфера: багато української діаспори, український дім, атмосфера в місті дуже заряджена, велика кількість фанів. Тоді я відчула, що Олімпійські ігри – це справжнє свято спорту".

Аннамарі Данча під час заїзду на Олімпійських Іграх-2010 у Ванкувері Getty Images

Гнітючий Сочі, розстріли на Майдані та втрата батька

У Сочі українка виступила невдало – 21 місце в обох дисциплінах.

Проте Ігри 2014-го запам'яталися зовсім не результатами. У Києві були в самому розпалі розстріли на Майдані...

"У лютому 2014 року атмосфера в команді під час заїзду в олімпійське селище була гнітючою. У нашій країні почалася Революція гідності, українці вийшли на протести на Майдан Незалежності. Коли почалися розстріли на Майдані, ми постійно переглядали новини й вони вводили нас у депресію. Зосередитися було неможливо. Спочатку у мене була думка взагалі відмовитися від участі в Олімпіаді". Від цього мене відмовили батьки. Мовляв, навпаки, тут і зараз ми маємо показати свій дух та силу. На жаль, мені не вдалося продемонструвати свій максимум", – згадує Аннамарі.

Аннамарі Данча на Олімпійських іграх у Сочі, 2014 рік Getty Images

Хоча була й крапля позитиву та гордості – легендарна перемога українських біатлоністок в естафеті.

"Ми всі дуже зраділи "золоту" нашої команди біатлоністок", – згадує сноубордистка.

Цікаво, що українська гірськолижниця Богдана Мацьоцька разом зі своїм батьком-тренером відмовились виходити на старт слалома Ігор-2014 через події в Україні.

Проте найтрагічніше для Данчі сталося наступного дня після закриття Олімпійських ігор – помер її батько.

"А наступного дня після закриття Олімпіади помер мій тато, і цей період став ще трагічнішим для мене особисто. Мені потрібна була пауза, після якої довелося починати все з нуля. Я вийшла заміж та народила донечку у 2015 році. Це стало для мене новим трампліном. Я стала іншою, навіть прізвище змінила".

Новий статус, зміна тренера та падіння у Пхьончхані

Олімпійські ігри-2018 стали першими для українки у новому статусі. Окрім цього Данча ще й змінила наставника. Аннамарі не приховує те, що зміна тренера позитивно вплинула на атмосферу у команді.

Після виходу з декрету я змінила і тренера. У новому складі команди атмосфера була більш комфортною для розвитку. Мої результати покращилися. До Олімпіади я була гарно підготовлена. Але, як відомо, змагання перенесли на 2 дні. Напевно, я перегоріла. І сніг був не такий, до якого готувалася, і впала в першій спробі. У підсумку Корея стала невдалим олімпійським досвідом.

У Південній Кореї українська спортсменка показала свій найгірший результат на Олімпіадах – 28-ма позиція у паралельному гігантському слаломі.

Аннамарі Данча у Пхенчхані, 2018 рік Getty Images

Пандемія та ватні ноги

Олімпіада-2022 могла закінчитись для українки, так і не розпочавшись. Організатори ледь не позбавили Аннамарі права виступити у Пекіні, коли хотіли прибрати її зі стартового протоколу через сумнівний тест на коронавірус. Українській спортсменці з допомогою представників НОК вдалось відстояти своє право виступити на Іграх. Дівчина отримала дозвіл за декілька годин до свого старту.

"2022 рік – це ще час ковіду, яким я захворіла напередодні Ігор. Вимушена була кожен день робити тести, щоб все-таки вилетіти на Олімпіаду. Прилетіла до Китаю за 2 дні до змагань. Дуже дивно було летіти майже одній у великому літаку. В аеропорту мене зустріли волонтери, закутані в скафандри. По прильоту я знов здала тест, який був сумнівним. Довелося на місці здавати тести на ковід 2 рази на день. Вони були негативні. Попри це, прямо на старті, за 10 хвилин до мого виходу підійшов працівник медичної служби й спочатку не дозволяв мені брати участь у змаганнях – через той перший сумнівний тест. Після чого колеги з нашого НОК надіслали всі документи й мене допустили, але останньою – вже коли моя пара заїзду пройшла. Це виявилося моральним знищенням для мене. Ледве виїхала зі старту і на ватних ногах не показала того результату, якого прагнула".

Аннамарі Данча, Пекін-2022 Getty Images

У Пекіні українська сноубордистка показала у паралельному гігантському слаломі один зі своїх найгірших результатів в історії Олімпійських ігор – 26-те місце.

З позитивом на Мілан-Кортіну-2026

Данча вп'яте спробує здобути свою першу олімпійську нагороду. Аннамарі зазначила, що вона не є єдиною серед учасниць, для яких Ігри стануть уже п'ятими у кар'єрі.

"Серед моїх суперниць по сноубордингу є 4 чи 5 дівчат (Клаудія Ріглер, Глорія Котнік, Цай Сюетун, Лю Цзяюй) які, як і я, їдуть на свої п'яті Ігри", – зауважує спортсменка. А для японки Томока Такеучі (срібна призерка ОІ-2014. – ред.) ця Олімпіада вже стане шостою. Насправді у світі вже давно є тенденція довголіття у спорті. Я дуже рада, що у мене є така можливість – займатися своєю улюбленою справою, вдосконалюватися та краще пізнавати себе. А також ділитися досвідом з молодим поколінням".

До своєї п'ятої Олімпіади 35-річна Данча підходить у прекрасному настрої, залишивши позаду всі негаразди минулого.

"Після дивних попередніх Олімпіад почала ставитися до Ігор, як до звичайних змагань. Не хочеться зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Однак, готуюся, перебуваю в гарній формі, впевнена у своїх силах і саме на цій позитивній ноті підходжу до Мілану-Кортіни-д'Ампеццо".

Чоловік в ЗСУ

Чоловік Олег ще на початку повномасштабної війни став на захист рідної країни. Спортсменка згадує, наскільки їй було складно – і морально, і побутово, коли коханий поповнив лави української армії.

"Мій чоловік 1 березня 2022 року пішов добровольцем на фронт. Олег служив в артилерії та піхоті. Це був найважчий період для всієї нашої родини. Я була і за чоловіка, і за жінку, і за маму, і за тата. Важко було самій вести господарство, вдома все ніби спеціально виходило з ладу. На певному етапі навіть тренування ніби втратило сенс. Зараз чоловік звільнився зі служби за сімейними обставинами й це дало мені змогу повноцінно продовжити спортивну кар'єру. Я, до речі, виступаю за ЦК ЗСУ, але знаходжусь на громадянському контракті, тож не є військовозобов'язаною".

Рія

Дівчина має доволі загадкове ім'я, яке завжди привертає увагу уболівальників з усього світу. Виявляється, що сама Данча в дитинстві не розуміла, як же її правильно звати.

"Рія мене називають з народження на честь двох бабусь – Анни та Марії. Цікаво, що в дитинстві я довго думала, що мене звати АннамаРія. Насправді у свідоцтві була записана як Аннамарі. Але Рія залишилося зі мною назавжди".

Угорка на чверть

Данча навчалась в угорській школі в Ужгороді та взагалі на 25% є угоркою. Призерка чемпіонату світу переконана, що навіть за складних відносин із сусідніми державами, етнічні меншини не повинні ставати заручниками політики.

"Я народилася в селі Оноківці, що на річці Уж. Це Закарпаття. Я на 25% угорка, мій прадід під час Першої Світової війни воював у складі австрійської армії. Я вчилася в угорській школі в Ужгороді та вільно розмовляю угорською, досить часто даю інтерв'ю угорським медіа. Вважаю, що в Закарпатті треба зберегти цей колорит, де крім українців, етнічні угорці, румуни та словаки живуть в мирі та злагоді, ще й паралельно розвивають свою культуру. Те, що політика Угорщини та Словаччини не найдружніша до нас зараз, не значить, що треба викорінити етнічні меншини", – вважає Аннамарі.

Олімпіада-2026 розпочнеться для Данчі 8 лютого. Саме у цей день відбудеться кваліфікація паралельного гігантського слалому. Початок – о 10:00.

