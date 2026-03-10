Українські сноубордисти здобули дві медалі на етапі Кубку Європи

Українські сноубордисти Олександр Попадич та Аннамарі Данча стали бронзовими призерами на етапі Кубку Європи, який упродовж 7-8 березня приймала польська Бялка Татранська.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

У перший змагальний день бронзову медаль в дисципліні паралельний гігантський слалом здобув Олександр Попадич. Для 19-річного спортсмена ця нагорода стала дебютною на дорослому рівні.

У другий змагальний день медальний дубль для України оформила Аннамарі Данча. П'ятиразова учасниця Олімпійських ігор показала третій результат серед 42 спортсменок у паралельному слаломі-гіганті, здобувши "бронзу".

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2026 року Данча не зуміла пробитися до 1/8 фіналу у паралельному гігантському слаломі, посівши підсумкове 29-те місце.

Раніше повідомлялося про успішний виступ українських лижних акробатів на етапі Кубку Європи у швейцарському Айроло.