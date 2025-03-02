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Данча стала сьомою на етапі Кубку світу зі сноубордингу

Володимир Максименко — 2 березня 2025, 14:47
Данча стала сьомою на етапі Кубку світу зі сноубордингу
Аннамарі Данча
FIS

Українка Аннамарі Данча посіла сьоме місце на етапі Кубку світу зі сноубордингу в паралельному гігантському слаломі.

В 1/4 фіналу спортсменка програла представниці Болгарії Малені Замфоровой із різницею у 0.32 секунди.

Зазначимо, що це другий поспіль фініш у вісімці кращих та третій у сезоні для Данчи.

Віта Боднарук не пройшла відбір, програвши партнерці за збірною понад вісім секунд і завершила змагання з 29-м результатом. Єдиний представник України у чоловічому турніру Михайло Харук завершив змагання за підсумками кваліфікації, посвіши 27 місце.

Головним успіхом Данчі є срібна медаль чемпіонату світу 2019 року в паралельному слаломі. Також Аннамарі Данча двічі ставала віцечемпіонкою Всесвітньої Універсіаді у паралельному слаломі-гіганті – у 2011 та 2017 роках.

Раніше Данча показала свій найкращий результат, посівши шосте місце на етапі Кубку світу у Криниці.

Аннамарі Данча Сноубординг

Аннамарі Данча

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