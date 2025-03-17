Українські сноубордисти здобули 5 медалей на турнірі в Італії
Ski Federation of Ukraine
Українські сноубордисти здобули 5 медалей на турнірі від FIS (Міжнародна федерація лижного спорту), що проходив у Сеналесі, Італія.
На рахунку українців 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзова нагорода. Відмітимо виступ Ірини Гордійчук, яка у перший змагальний день здобула бронзу, а наступного дня принесла Україні перше місце.
Результати турніру в Сеналесі, Італія
- Золото: Ірина Гордійчук
- Золото: Олександра Попадича
- Срібло: Андрій Кабалюк
- Срібло: Михайло Кабалюк
- Бронза: Ірина Гордійчук
Нагадаємо, напередодні українка Аннамарі Данча посіла сьоме місце на етапі Кубку світу зі сноубордингу в паралельному гігантському слаломі.
Раніше Данча показала свій найкращий результат, посівши шосте місце на етапі Кубку світу у Криниці.