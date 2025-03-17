Українські сноубордисти здобули 5 медалей на турнірі в Італії

Українські сноубордисти здобули 5 медалей на турнірі від FIS (Міжнародна федерація лижного спорту), що проходив у Сеналесі, Італія.

На рахунку українців 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзова нагорода. Відмітимо виступ Ірини Гордійчук, яка у перший змагальний день здобула бронзу, а наступного дня принесла Україні перше місце.

Результати турніру в Сеналесі, Італія

Золото: Ірина Гордійчук

Ірина Гордійчук Золото: Олександра Попадича

Олександра Попадича Срібло: Андрій Кабалюк

Андрій Кабалюк Срібло: Михайло Кабалюк

Михайло Кабалюк Бронза: Ірина Гордійчук

Нагадаємо, напередодні українка Аннамарі Данча посіла сьоме місце на етапі Кубку світу зі сноубордингу в паралельному гігантському слаломі.

Раніше Данча показала свій найкращий результат, посівши шосте місце на етапі Кубку світу у Криниці.