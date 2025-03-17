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Українські сноубордисти здобули 5 медалей на турнірі в Італії

Микола Дендак — 17 березня 2025, 09:34
Українські сноубордисти здобули 5 медалей на турнірі в Італії
Ski Federation of Ukraine

Українські сноубордисти здобули 5 медалей на турнірі від FIS (Міжнародна федерація лижного спорту), що проходив у Сеналесі, Італія.

На рахунку українців 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзова нагорода. Відмітимо виступ Ірини Гордійчук, яка у перший змагальний день здобула бронзу, а наступного дня принесла Україні перше місце.

Результати турніру в Сеналесі, Італія

  • Золото: Ірина Гордійчук
  • Золото: Олександра Попадича
  • Срібло: Андрій Кабалюк
  • Срібло: Михайло Кабалюк
  • Бронза: Ірина Гордійчук

Нагадаємо, напередодні українка Аннамарі Данча посіла сьоме місце на етапі Кубку світу зі сноубордингу в паралельному гігантському слаломі.

Раніше Данча показала свій найкращий результат, посівши шосте місце на етапі Кубку світу у Криниці.

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