Збірна України на Олімпіаді-2026: чемпіонка Джима, претендент Котовський та 30 дебютантів

З 6 до 22 лютого 2026 року в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо відбуватимуться XXV зимові Олімпійські ігри. Понад 3500 спортсменів змагатимуться в 16 видах спорту. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей.

Збірна України ж матиме найбільше представництво з 2010 року – на головний турнір року відібралися 46 спортсменів та спортсменок. У цьому матеріалі Чемпіон познайомить вас з усіма.

Біатлон

Дмитро Підручний. 34-річний біатлоніст є одним з найдосвідченіших в збірній України та найдосвідченішим серед чоловіків. Свою кар'єру в біатлоні розпочав у 2005-му, і у 2012 році увійшов до складу збірної України.

З того часу Підручний здобув низку нагород на різних турнірах. На його рахунку 5 медалей на етапах Кубку світу: два срібла (2017/18, 2019/2020) та три бронзи (2014/15, 2016/17, 2024/25). Також золото чемпіонату світу 2019 у персьюті; два золота у змішаній естафеті (2018, 2020) і срібло в естафеті (2015) на чемпіонатах Європи.

У поточному сезоні Дмитро виступає доволі слабко, проте інколи видає чудові гонки. Так, найкращим результатом є 7 місце в гонці переслідування на етапі Кубку світу в Обергофі – українець продемонстрував персональний рекорд у цій дисципліні.

На Олімпійських іграх Підручний виступав вже тричі: у 2014, 2018 та 2022 роках. Найкращим досягненням є 7 місце у змішаній естафеті в Пхьончхані. Також було три 9 сходинки в естафеті та три фініші на 13 позиції (спринт, персьют, змішана естафета).

Дмитро Підручний Getty Images

Віталій Мандзин. Молодому спортсмену у квітні 2026-го виповниться 23 роки. Почав займатися біатлоном в 10-річному віці. Першим міжнародним стартом для Мандзина стали III зимові юнацькі Олімпійські ігри 2020.

Майже всі свої медалі біатлоніст здобув на юніорському рівні: 5 на літніх чемпіонатах світу: два золота у 2024-му (спринт, персьют), срібло у 2023 році (персьют) та дві бронзи у 2023-му (спринт, персьют); 2 на чемпіонатах Європи: бронза в змішаній естафеті (2023), срібло в масстарті-60 (2024); та срібло ЧС-2024 в естафеті.

Також у нього є бронзова нагорода в естафеті на етапі Кубку світу в Нове-Место у сезоні-2024/25. У поточному сезоні є лідером чоловічої збірної України, посідаючи наразі 27 місце в загальному заліку Кубку світу. Проте ще не підіймався вище 15 сходинки в індивідуальних змаганнях на етапах КС.

Для Віталія Мандзина Олімпійські ігри 2026 стануть дебютними.

Віталій Мандзин Getty Images

Богдан Борковський. 21-річний спортсмен лише у поточному сезоні дебютував за збірну України на етапах Кубку світу (в Естерсунді). Здобув перші залікові очки на етапі в Ансі, фінішувавши 28-м у спринті. Наразі це його найкращий результат.

В активі Богдана є кілька медалей, зокрема, дві нагороди на літньому чемпіонаті світу 2023 серед юніорів: золото у спринті та бронза в гонці переслідування. На зимовій Універсіаді-2025 в Турині виборов дві золоті (індивідуальна гонка, персьют) та бронзову медалі (спринт).

Богдан Борковський вперше в кар'єрі виступить на Олімпіаді.

Тарас Лесюк (ліворуч) та Богдан Борковський (праворуч) Getty Images

Антон Дудченко. У грудні виповнилося 29 років. Дебютував на етапах Кубку світу з біатлону у грудні 2019 року.

Головним досягненням Дудченка на міжнародному рівні є срібна медаль чемпіонату Європи 2023 року в індивідуальній гонці. Також він здобув 4 нагороди на чемпіонатах світу серед юніорів: бронзи в персьюті (2016, 2017) та спринті (2017), срібло в індивідуальній гонці (2016).

У поточному сезоні Антон на етапах Кубку світу виступає невдало. В його активі досі немає залікових очок. Олімпійські ігри 2026 стануть для Дудченка другими у кар'єрі. На Іграх у Пекіні-2022 найкращим результатом було 23 місце в персьюті та 9 сходинка в естафеті.

Антон Дудченко Getty Images

Тарас Лесюк. 29-річний біатлоніст представляє збірну України з 2019 року. Проте показує посередні результати. Найкращим досягненням є золото в масстарті на літньому чемпіонаті світу 2023.

Поточний сезон розпочинав на Кубку IBU, де двічі входив у топ-10. Тож пізніше став долучатися до етапів Кубку світу. На етапі в Нове-Место фінішував 36-м в короткій індивідуальній гонці, що є його найкращим результатом в сезоні.

Олімпійські ігри 2026 стануть першими в кар'єрі Тараса Лесюка.

Тарас Лесюк Getty Images

Христина Дмитренко. 26-річна спортсменка дебютувала на Кубку світу в сезоні-2023/24. За час виступів на КС ще не підіймалася на подіум.

Зате в її активі є золото юнацьких Олімпійських ігор 2016 в гонці переслідування, срібло в естафеті на літньому чемпіонаті світу 2023 серед юніорів та бронза чемпіонату Європи 2024 у спринті.

У поточному сезоні посідає 45 місце в загальному заліку Кубку світу. Найкращим результатом є 21 сходинка в короткій індивідуальній гонці на етапі в Нове-Место. Для Христини Олімпіада-2026 стане дебютною.

Христина Дмитренко biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Олена Городна. 21-річна біатлоністка виступає на етапах Кубку світу з 2022 року. Проте вперше набрала очки в сезоні-2024/25. В поточному розіграші ще не фінішувала в заліковій зоні.

Серед її досягнень є бронзова медаль у змішаній естафеті на чемпіонаті світу 2023 серед юніорів та дві бронзові нагороди в суперспринті та гонці переслідування на чемпіонаті світу 2023 з літнього біатлону серед юніорів.

Олена Городна вперше виступить на Олімпійських іграх.

Олена Городна biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Юлія Джима. 35-річна спортсменка є однією з найтитулованіших українських біатлоністок. Почала займатися біатлоном у 2003 році, і вже в сезоні-2011/12 дебютувала на етапі Кубку світу.

З того часу вона здобула 2 срібла та 3 бронзи на чемпіонатах світу, 9 медалей на чемпіонатах Європи (5 золотих, 3 срібних, 1 бронзову) та срібло і бронзу на літньому ЧС (у змішаній естафеті та персьюті відповідно). Також є багаторазовою призеркою Кубків світу.

Але головну нагороду Джима здобула у 2014 році в естафеті на Олімпійських іграх. Тоді жіноча українська команда виграла золоті медалі. Загалом Юлія вже тричі виступала на Іграх.

Віта Семеренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна Getty Images

Старт поточного сезону українка пропускала через травму, а після повернення показувала слабкі результати. Перші, і поки єдині, очки здобула на етапі Кубку світу в Нове-Место, де фінішувала на 32 місці в короткій індивідуальній гонці.

Дарина Чалик. 24-річна біатлоністка дебютувала на етапі Кубку світу зовсім нещодавно – у 2025 році, проте ще жодного разу не здобувала залікові бали.

Найбільшим успіхом Дарини є тріумфальний виступ на Всесвітній зимовій Універсіаді 2025 року: виграла золото у масстарті, та дві бронзи (індивідуальна гонка та персьют).

У поточному сезоні найкращим результатом є 46 місце у спринті на етапі в Естерсунді. Дарина вперше в кар'єрі виступить на Олімпійських іграх.

Дарина Чалик biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Олександра Меркушина. Нещодавно відсвяткувала день народження (21 рік). Дебютувала на Кубку світу ще у 2022 році. Проте загалом мала лише 23 старти.

Серед її досягнень 4 медалі на чемпіонатах світу серед юніорів (золото у масстарті та 3 бронзи), золото і бронза Універсіади-2025 (одиночна змішана естафета та масстарт відповідно).

В поточному сезоні ще не здобувала очок на етапах Кубку світу. Найкращим результатом є 50 місце у короткій індивідуальній гонці в Нове-Место. Олександра вперше в кар'єрі потрапила на Олімпійські ігри.

Олександра Меркушина Getty Images

Санний спорт

Антон Дукач. 30-річний санкар є одним з лідерів збірної України. За свою кар'єру здобув 10 медалей на етапах Кубку націй, зокрема, золото на етапі у Вінтерберзі (2024/25) – дебютне для Антона.

У 2012 році взяв участь в юнацьких Олімпійських іграх, де посів 4 місце. Також у 2025-му показав найкращий результат України на Євро за останні 17 років, фінішувавши на 8 сходинці.

Антон Дукач втретє змагатиметься на Олімпіаді. Представлятиме Україну в дисципліні "одномісні сани". У 2018-му посів 23 місце, а на Іграх в Пекіні фінішував 22-м (та 11-м у командній естафеті).

Антон Дукач facebook

Андрій Мандзій. Під час Олімпійських ігор 2026 відсвяткує своє 38-річчя. Досвідчений спортсмен показує найкращі у своїй кар'єрі результати в поточному сезоні.

Зокрема, 9 січня 2026 року українець здобув дебютну для себе перемогу на етапі Кубку націй у Вінтерберзі, а вже за тиждень виграв ще й етап в Обергофі. Наразі Мандзій є лідером загального заліку Кубку націй.

Олімпійські ігри 2026 року стануть для Андрія вже четвертими в кар'єрі. Найкращий результат – 27 місце у 2022 році.

Андрій Мандзій — переможець Кубка націй у німецькому Обергофі Федерація санного спорту України

Ігор Гой та Назарій Качмар. Ігорю 27 років, а Назарію – 20. Спортсмени на ОІ-2026 представлятимуть збірну України у двомісних санях. Для обох це буде дебют на турнірі такого рівня.

Зауважимо, що напередодні екіпаж здобув срібну нагороду на етапі Кубку націй в Обергофі. Також вони посіли 11 місце на чемпіонаті Європи-2026.

Окрім них, Україну у двомісних санях представлятимуть Даниїл Марціновський та Богдан Бабура. Цей екіпаж також складається з дебютантів Олімпійських ігор.

Вони теж фінішували на подіумі на етапі КН в Обергофі – мінімально поступилися Гою та Качмару. Ідентична ситуація була й на Європершості. Там Марціновський та Бабура завершили змагання одразу ж за своїми земляками (12 місце).

Ігор Гой та Назарій Качмар, а також Данило Марціновський та Богдан Бабура на п'єдесталі етапу Кубку націй в Обергофі Федерація санного спорту України

Юліанна Туницька. 22-річна санкарка є лідеркою жіночої команди України. В поточному сезоні вона показала найкращий результат на чемпіонаті Європи серед українок (посіла 13 сходинку).

Також Юліанна долучилася до першої за 16 років медалі для України на Кубку світу. Наша команда (Юліанна Туницька, Ігор Гой/Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олена Стецків/Олександра Мох) фінішувала третьою на етапі в Сігулді.

Туницька була учасницею Олімпійських ігор 2022. В одномісних санах фінішувала на 21 місці, а в естафеті – на 11-му.

Юліанна Туницька НОК України

Олена Смага. 26-річна спортсменка є однією з лідерок збірної України.

У грудні 2016 року стала переможницею II етапу молодіжного Кубку світу в Калгарі. Була учасницею юнацьких Олімпійських ігор 2016 (10 місце).

Додамо, що Ігри-2026 стануть дебютними для Олени. Проте у 2022-му вона була запасною в складі збірної України.

Олена Смага facebook

Олена Стецків та Олександра Мох. Представниці України у двомісних санах.

Для 21-річної Олександри цьогорічні ОІ стануть дебютними, проте вона виступала на юнацьких Іграх-2020, де посіла 10 сходинку у "двійках".

А ось Стецків уже тричі змагалася на головному турнірі чотириріччя (щоправда, в одномісних санах), найкращий результат – 22 місце у 2022-му.

Збіна України з бронзовими медалями етапу Кубку світу НОК

Фрістайл

Дмитро Котовський. Лідер збірної України у лижній акробатиці. В поточному сезоні Кубку світу є одним з лідерів загального заліку: на його рахунку перемога на етапі в канадському Лак-Бопорті.

Котовський – один з небагатьох українських спортсменів, який реально претендує на медаль Ігор-2026. Він володіє надскладним стрибком "Ураган", який уже приносив Дмитру медалі на етапах Кубку світу.

Серед досягнень українця – срібло (2025) та бронза (2023) чемпіонатів світу в командних змаганнях. Представляв Україну на Зимовій Олімпіаді 2022 у Пекіні, де посів 15 місце в особистих змаганнях.

Дмитро Котовський Getty Images

Олександр Окіпнюк. 27-річний спортсмен також є одним з лідерів збірної України в лижній акробатиці. Виграв перший етап Кубку світу з фрістайлу в поточному сезоні (у фінській Руці).

Окрім цього Олександр у команді з Котовським вигравав медалі ЧС у 2023 та 2025 роках. Також представляв збірну України у Пекіні-2022. Показав непоганий результат, посівши 9 сходинку.

Ян Гаврюк. Лише нещодавно відсвяткував своє 21-річчя. Дебютував на Кубку світу ще в сезоні-2022/23. Напередодні здобув першу в кар'єрі медаль, посівши друге місце на етапі в Лейк-Плесіді, США.

Для юного фрістайліста ці Олімпійські ігри стануть дебютними. Він представлятиме Україну в дисципліні "лижна акробатика".

Ян Гаврюк Ski Federation of Ukraine

Максим Кузнєцов. На початку лютого відсвяткував свій день народження (виповнилося 22 роки). Він виступає на етапах Кубку світу із сезону-2021/22.

В поточному розіграші двічі заходив у десятку найкращих. Найуспішнішим для нього був розіграш Кубку світу у 2022/23 роках, коли Максим посів підсумкове 8 місце в загальному заліку.

На рахунку молодого спортсмена є бронзова медаль юнацького чемпіонату світу 2024 в командній акробатиці. На Олімпійських іграх виступить вперше.

Максим Кузнєцов instagram/maksim.kuznietsov

Ангеліна Брикіна. 21-річна лижна акробатка є надією України у жіночих змаганнях. У поточному сезоні Кубку світу тричі фінішувала в топ-15 та лише одного разу опинилася поза межами двадцятки.

На її рахунку дві бронзові медалі юніорського чемпіонату світу 2024 (особисті та командні змагання). У 2025-му разом з Котовським та Окіпнюком виграла срібну медаль ЧС в командних змаганнях.

У сезоні 2024 року Брикіна виграла дві золоті та срібну медаль на етапах Кубку Європи та перемогла в загальному заліку. А у 2025-му посіла 8 сходинку в заліку КС. Вперше в кар'єрі виступить на Олімпійських іграх.

Ангеліна Брикіна facebook

Діана Яблонська. Їй лише 18 років. Проте виступає на Кубках світу з сезону-2023/24. У поточному розіграші лише одного разу опинилася поза топ-20, найкращим результатом є 12 сходинка на етапі в Лейк-Плесіді, США.

Діана тричі опинялася в топ-10 особистих змагань на юніорських чемпіонатах світу, а також зупинилася в кроці від медалі в командній акробатиці. Олімпійські ігри 2026 стануть дебютними для юної спортсменки.

Оксана Яцюк. 19-річна лижна акробатка в поточному сезоні показує посередні результати – жодного разу не піднімалася вище 22 місця на етапах Кубку світу.

В її кар'єрі є 3 перемоги та 4 бронзи на етапах Кубку Європи. У 2022 та 2024 роках фінішувала другою в загальному заліку КЄ. Але виграла залік сезону-2025. Для Яцюк Олімпійські ігри 2026 стануть першими.

Оксана Яцюк Ski Federation of Ukraine

Неллі Попович. 18-річна спортсменка проводить перший для себе сезон Кубку світу – тричі фінішувала у двадцятці найкращих.

До цього виступала на етапах Кубку Європи, де здобула одну медаль: у 2023 році виграла етап в Обертауерні, Австрія. Вперше в кар'єрі виступить на Олімпійських іграх.

Неллі Попович Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту

Катерина Коцар. Єдина представниця України не в лижній акробатиці – виступатиме у бігейрі та слоупстайлі. Зауважимо, що вона є першою українкою в цих видах на Олімпіаді.

У грудні 2025 роки виграла срібну медаль Кубку світу в бігейрі на етапі в Стімбоуті. Також 25-річна спортсменка 4 рази вигравала золото етапів Кубку Європи та двічі здобувала срібні нагороди.

Вперше в кар'єрі виступить на ОІ.

Лижні перегони

Дмитро Драгун. 28-річний спортсмен є багаторазовим переможцем турніру Slavic Cup.

Проте на рівні Кубків світу показує вкрай невдалі результати. Навіть в командних змаганнях та естафетах за всю кар'єру найвищим було 18 місце.

Для 28-річного спортсмена Олімпійські ігри 2026 стануть першими в кар'єрі. Додамо, що у 2022 році він був у резервному списку.

Олександр Лісогор. 22-річний лижник є лідером збірної України в цій дисципліні.

У лютому 2025-го приніс перші за 12 років очки для чоловічої збірної України на Кубку світу. А в березні 2025 року фінішував з найкращим для країни результатом за 16 років у масстарті на чемпіонаті світу.

Лісогор вперше в кар'єрі змагатиметься на головному турнірі чотириріччя.

Олександр Лісогор Getty Images

Анастасія Нікон. 21-річна спортсменка також показує посередні результати на етапах Кубку світу. В поточному сезоні найкращим є 66 місце в особистих змаганнях.

Нікон є багаторазовою переможницею та призеркою турнірів Slavic Cup. Ігри-2026 стануть дебютними для українки.

Анастасія Нікон instagram

Софія Шкатула. 18-річна спортсменка є 7-разовою призеркою Slavic Cup (1 золото, 3 срібла та 3 бронзи).

На етапах Кубку світу найкращим у поточному сезоні є 53 місце. Юна лижниця вперше в кар'єрі виступить на Олімпійських іграх.

Софія Шкатула Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту

Єлизавета Нопрієнко. 27-річна спортсменка в поточному сезоні Кубку світу змагалася лише на етапі в Руці, де показала найкращий результат в масстарті на 20 км – 65 місце.

Серед її головних досягнень – перше місце на XX зимових Дефлімпійських іграх 2024 року. ОІ-2026 стануть першими в кар'єрі Нопрієнко.

Єлизавета Нопрієнко facebook

Дарина Мигаль. 20-річна спортсменка ще жодного разу не змагалася на етапах Кубку світу.

У липні 2024 року здобувала срібні та бронзові медалі на етапах Кубку світу серед юніорок в Латвії (Мадона) в командному спринті та жіночому забігу на 7,5 км відповідно.

Вперше в кар'єрі виступить на Олімпійських іграх.

Дарина Мигаль instagram

Лижне двоборство

Дмитро Мазурчук. 27-річний спортсмен є лідером збірної України. Вигравав бронзову медаль на Універсіаді-2023 у командному спринті.

Також було 7 місце на юнацьких зимових Олімпійських іграх 2016. На Кубках світу найкращою є 30 позиція.

Мілан Кортіна-2026 стане третім олімпійським турніром для Мазурчука. Найкращий результат показав у 2022-му, коли посів 36 місце на нормальному трампліні та 32 місце на великому.

Дмитро Мазурчук Getty Images

Олександр Шумбарець. 24-річний спортсмен вперше потрапив до складу збірної України на Олімпійські ігри.

Найкращим результатом в кар'єрі на етапах Кубку світу є 35 місце у масстарті (2024 рік). В поточному сезоні всі індивідуальні змагання завершував у топ-60.

Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець instagram

Гірськолижний спорт

Дмитро Шеп'юк. 20-річний спортсмен є головною зіркою збірної України в цьому виді.

У січні 2026 року здобув історичну перемогу на юніорських змаганнях в Кортіна-д'Ампеццо в гігантському слаломі. Став першим українцем в історії, який виконав норматив майстра спорту міжнародного класу на юніорському рівні.

На Олімпійських іграх виступить вперше.

Анастасія Шепіленко. 25-річна спортсменка виступала на чотирьох чемпіонатах світу, найкращий результат показала у супергіганті (30 місце). Також лише одного разу опинилася поза топ-40 (41 сходинка у 2019-му)

Брала участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні, де фінішувала у топ-40 у двох дисциплінах (39 у гігантському слаломі та 37 в супергіганті).

Стрибки з трампліна

Євген Марусяк. 25-річний спортсмен є лідером збірної України у стрибках з трампліна. Дебютував на Кубку світу 13 лютого 2021 року. Минулого року посів 40 місце в загальному заліку.

Марусяк є рекордсменом України за дальністю польоту. Представляв Україну в Пекіні-2022. Посів 47 місце на нормальному трампліні та 50 сходинку на великому.

Євген Марусяк Skijumping.pl

Віталій Калініченко. 32-річний спортсмен розпочинав кар'єру як лижний двоборець, але з 2014 року перейшов у стрибки з трампліна. У 2020-му дебютував на Кубку світу. Найкращим результатом є 30 місце (листопад 2025 року).

Йде 67-м у загальному заліку Кубку світу в поточному сезоні. Калініченко є учасником зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, де посів 44 місце на великому трампліні.

Віталій Калініченко Skijumping.pl

Шорт-трек

Олег Гандей. 26-річний спортсмен виступав на семи чемпіонатах світу. На дистанції 1000 метрів жодного разу не опускався нижче 29 місця. Найближче до медалі був у 2022-му (10 місце, 500 метрів) та 2024-му (15 місце, 1500 метрів).

Брав участь в Іграх-2022. На дистанції 500 метрів посів 27 сходинку в загальному заліку та не пройшов до чвертьфіналів.

Олег Гандей НОК України

Єлизавета Сидьорко. 21-річна спортсменка у лютому 2024-го встановила рекорд України на дистанції 500 метрів (43.517 секунди).

На Олімпійських іграх виступить вперше та буде прапороносцем збірної України. Зауважимо, що Сидьорко стане першою представницею України у жіночому шорт-треку з 1998 року.

Єлизавета Сидьорко Фото Максима Розенка

Скелетон

Владислав Гераскевич. 27-річний спортсмен почав займатися скелетоном у 2014-му. У лютому 2016 року посів 8 місце на юнацьких Олімпійських іграх.

У поточному сезоні Кубку світу лише одного разу опинився нижче за 12 місце. Найкращий результат показав на етапі в Сігулді, де фінішував на 5 сходинці.

Брав участь в Олімпійських іграх 2018 року в Пхьончхані (12 місце) та 2022 року в Пекіні (18 сходинка). Буде прапороносцем збірної України.

Владислав Гераскевич IBFS

Сноубординг

Аннамарі Данча. 35-річна українка є найтитулованішою сноубордисткою в історії України. У поточному сезоні показала свій найкращий результат на Кубку світу (4 місце в Давосі у паралельному слаломі).

В активі Аннамарі є золото чемпіонату світу серед юніорів (2010, паралельний слалом) та срібло ЧС-2019 в тій же дисципліні. Окрім цього виграла два срібла Універсіади (2011, 2017).

Данча є 8-разовою чемпіонкою Кубків Європи, Також здобула 6 срібних та 7 бронзових нагород. Пройшла вже на п'яту Олімпіаду. Найкращим результатом є 16 місце у паралельному гігантському слаломі у 2010-му.

Аннамарі Данча на Олімпійських іграх у Сочі, 2014 рік Getty Images

Фігурне катання

Кирило Марсак. 21-річний спортсмен – єдиний представник збірної України у фігурному катанні. Виступає в одиночному чоловічому катанні.

Наприкінці січня Марсак став переможцем міжнародного турніру Merano Ice Trophy – Memorial Martina Barricelli в Італії. А до цього показав найкращий результат України за 26 років на чемпіонаті Європи.

Це будуть його дебютні Ігри.