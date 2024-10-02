Україна закликала міжнародні спортивні організації призупинити членство Росії

Україна вимагає від міжнародних спортивних організацій призупинити членство Росії.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Зазначається, що українська сторона звернулася до міжнародних федерацій волейболу, настільного тенісу, кінного спорту, тхеквондо, дзюдо, фігурного катання та велоспорту із цим закликом.

Така вимога спричинена тим, що російські федерації з цих видів спорту розгорнули свої представництва на тимчасово окупованих територіях України, що є грубим порушенням територіальної цілісності та Олімпійської хартії.

Окрім того, Федерація велоспорту Росії провела спортивні змагання на окупованих територіях (в Криму та Севастополі), на що федерація України подала скаргу.

Українська спортивна спільнота апелює рішенням Міжнародного олімпійського комітету, який призупинив членство олімпійського комітету Росії через створення своїх представництв на тимчасово окупованих територіях України.

Також Мінмолодьспорту повідомили, що станом на 1 жовтня 2024 року на війні загинули 516 українських спортсменів і тренерів, а також були зруйновані або пошкоджені 523 об’єкти спортивної інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні Міністерство молоді та спорту та Міністерство закордонних справ України висловили обурення щодо слів віцепрезидента МОК та кандидата на пост президента МОК Хуана Антоніо Самаранча-молодшого, який заявив про можливе повернення Росії до міжнародної спортивної спільноти.