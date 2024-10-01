Україна обурена словами віцепрезидента МОК щодо повернення росіян у міжнародний спорт

Міністерство молоді та спорту та Міністерство закордонних справ України висловили обурення щодо слів віцепрезидента Міжнародного олімпійського комітету та кандидата на пост президента МОК Хуана Антоніо Самаранча-молодшого, який заявив про можливе повернення Росії до міжнародної спортивної спільноти.

Про це йдеться у заяві на офіційних ресурсах Мінмолодьспорту.

"Віцепрезидент МОК продемонстрував зневагу не лише до України, але і до основоположних принципів Олімпійської Хартії, заявивши про необхідність "працювати дуже наполегливо", щоб "негайно" відновити членство Росії в Міжнародному олімпійському комітеті після повернення нею до відповідності Хартії, та прикривши свої слова тим, що МОК нібито не повинен "займати сторін" у конфліктах, а російська агресія є лише одним із "сорока з гаком" збройних конфліктів у світі", – йдеться у заяві.

Міністри Матвій Бідний (Мінмолодьспорту) та Андрій Сибіга (МЗС) вважають, що такі слова Самаранча-молодшого свідчать або про недостатню обізнаність щодо російської агресії, або про бажання виправдовувати агресора.

Це несумісно із прагненням зайняти пост президента Міжнародного олімпійського комітету, адже президент МОК повинен дотримуватися "принципів миру, справедливості та поваги до міжнародного права".

Сибіга та Бідний нагадали, що санкції на Росію були накладені через звірства та воєнні злочини, і наразі ситуація не змінилася. Окрім цього на війні загинули понад 500 українських спортсменів та тренерів, і понад 500 спортивних обʼєктів отримали пошкодження, зокрема 16 баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

Тож українська сторона вважає, що будь-які розмови про повернення Росії до міжнародного спорту категорично неприйнятні та обурливі, а також наполягає на збереженні та посиленні чинних санкцій проти спортивних федерацій Росії та Білорусі, а також громадян цих країн.