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Від початку війни Росія вбила 516 українських спортсменів і тренерів

Олексій Мурзак — 2 жовтня, 18:01
Від початку війни Росія вбила 516 українських спортсменів і тренерів
mms.gov.ua

Станом на 1 жовтня 2024 року російські воєнні злочинці вже вбили 516 українських спортсменів і тренерів.

Про це йдеться у заяві Міністерства молоді та спорту України.

Також російські терористи зруйнували або пошкодили 523 об’єкти спортивної інфраструктури в Україні.

"Україна закликає міжнародну спільноту зберігати чітку позицію і продовжувати політику ізоляції Росії та Білорусі від участі в міжнародному спорті, доки триває війна", – наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту та Міністерство закордонних справ України висловили обурення щодо слів віцепрезидента Міжнародного олімпійського комітету та кандидата на пост президента МОК Хуана Антоніо Самаранча-молодшого, який заявив про можливе повернення Росії до міжнародної спортивної спільноти.

війна Міністерство молоді та спорту Росія

війна

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