Від початку війни Росія вбила 516 українських спортсменів і тренерів

Станом на 1 жовтня 2024 року російські воєнні злочинці вже вбили 516 українських спортсменів і тренерів.

Про це йдеться у заяві Міністерства молоді та спорту України.

Також російські терористи зруйнували або пошкодили 523 об’єкти спортивної інфраструктури в Україні.

"Україна закликає міжнародну спільноту зберігати чітку позицію і продовжувати політику ізоляції Росії та Білорусі від участі в міжнародному спорті, доки триває війна", – наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту та Міністерство закордонних справ України висловили обурення щодо слів віцепрезидента Міжнародного олімпійського комітету та кандидата на пост президента МОК Хуана Антоніо Самаранча-молодшого, який заявив про можливе повернення Росії до міжнародної спортивної спільноти.