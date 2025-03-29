Аврора розібралася з Кардиналом, МСК Харків здобув другу перемогу в сезоні Екстра-ліги

У суботу, 29 березня, відбулися стартові матчі 20 туру чемпіонату України з футзалу.

У центральному поєдинку ігрового дня лідер Екстра-ліги Аврора без проблем розібралася з Кардиналом-Рівне. Зустріч завершилась з рахунком 3:1, всі голи були забиті ще в першому таймі.

У наступній грі зустрічалися аутсайдери чемпіонату in.IT Львів та МСК Харків. Матч видався дуже результативним та ефектним: команди забили 9 голів на двох, а харків'яни здійснили камбек з 0:3. Для колективу це лише друга звитяга за 20 матчів у сезоні.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

20 тур, 29 березня

Кардинал-Рівне – Аврора 1:3 (1:3)

Голи: 0:1 – Сагайдачний, 3, 0:2 – Чеберяк, 3, 0:3 – Сагайдачний, 8, 1:3 – Козлюк, 19

in.IT Львів – МСК Харків 3:6 (3:0)

Голи: 1:0 – Мурин, 2, 2:0 – Рябоконь, 10, 3:0 – Гричук, 16, 3:1 – Фаталієв, 29, 3:2 – Федоренко, 30, 3:3 – Хахілєв, 37, 3:4 – Фаталієв, 38, 3:5 – Константінов, 40 (а.г.), 3:6 – Крюков, 40

Нагадаємо, напередодні ХІТ поступився SkyUp у перенесеному матчі 16 туру. Це була перша поразка команди в сезоні. До цього кияни провели 18 матчів, 14 з яких виграли, а ще 4 завершили внічию. Ба більше, ХІТ пропустив більше, ніж за останні дев'ять матчів разом узятих.

Раніше повідомлялось, що голкіпер Урагана відзначився хеттриком та увійшов в історію чемпіонатів України.