Повернення Волкановські, випробування для Чендлера і бій українського зрадника: анонс турніру UFC 314

У ніч з 12 на 13 квітня в Маямі пройде черговий номерний турнір UFC, який стане для найбільшого ММА-промоушна світу 314-м. Дана Вайт зібрав доволі цікавий кард, який не залишить байдужим навіть пересічного вболівальника.

Після простою повертається в октагон легендарний Алекс Волкановські, який буде битися за вакантний титул у напівлегкій вазі з Дієго Лопесом. Майкл Чендлер не зміг дочекатися Конора Макгрегора, тому вирішив випробовувати себе у поєдинку з Педді Пімблеттом.

"Чемпіон" розповідає усе про UFC 314, а саме: хто буде битися, де можна буде подивитися поєдинки та о котрій краще встати, щоб не пропустити найкращий ММА-турнір квітня.

Головні бої UFC 314: Волкановські – Лопес, Чендлер – Пімблетт

Дана Вайт вирішив оригінально викрутитися із ситуації, в яку його поставив чемпіон у напівлегкій вазі Ілія Топурія. Іспанець раптово відмовився від свого титулу, захотівши побитися з Ісламом Махачєвим у легкій вазі, тому вакантний пояс розіграють Алекс Волкановські та Дієго Лопес.

Ексчемпіон, який не так давно домінував в октагоні, повернувся до боїв після тривалого простою. Алекс не бився більше року після брутального нокауту від Ілії Топурії. Перед цим він поступився Махачєву і вирішив зробити паузу у кар'єрі, щоб встигнути відновитися від тяжких ушкоджень. 36-річний австралієць все ще вважається топовим бійцем, але довести свою "дієздатність" доведеться в бою з перспективним бразильцем.

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Дієго Лопес подає великі надії, маючи на своєму рахунку переможний стрік із п'яти "скальпів". 30-річний боєць здобув право на титульний бій завдяки впевненій звитязі над Браяном Ортегою, і Дана Вайт вирішив кинути нову домінуючи силу під "австралійсько-македонський потяг". Подивимося, хто вийде переможцем у цій зарубі.

Ко-мейн івент має не менш гучні прізвища: легковаговик Майкл Чендлер перевірить свої сили у поєдинку з Педді Пімблеттом. Ветеран ММА останній рік мріяв про поєдинок із Конором Макгрегором (а точніше, про гроші), але зірковий ірландець раптово знявся з бою через травму. Вдруге "відлетівши" від Чарльза Олівейри, Чендлер має намір реабілітуватися у бою з британським проспектом, який не є таким простим на перший погляд.

Він їсть бургери, смажену курочку, набирає між боями до 90 кілограмів, а потім легко їх зганяє і знову насолоджується життям. Педді Пімблетт зміг підкорити фанатів своєю харизмою, дурнуватою зачіскою і ефектними виступами в октагоні. Протягом довгого часу британця не котували в якості опозиції, але після шостої перемоги поспіль в UFC йому надали шанс потрапити у рейтинг найкращих бійців легкої ваги.

Зазначимо, що свій бій проти Домініка Реєса має ще провести напівважковаговик Микита Крилов, який напередодні українець вирішив стати росіянином, публічно оголосивши про зміну громадянства.

Повний кард UFC 314

Головний кард

Алекс Волкановські (26-4) – Дієго Лопес (26-6)

Майкл Чендлер (23-9) – Педді Пімблетт (22-3)

Жан Сілва (15-2) – Брайс Мітчелл (17-2)

Яїр Родрігес (19-5) – Патрісіо Фрейре (36-7)

Фанат руського міра (30-9) – Домінік Реєс (14-4)

Попередній кард

Ден Іге (18-9) – Шон Вудсон (13-1-1)

Вірна Жандіроба (21-3) – Янь Сяонань (19-4)

Чейс Хупер (15-3-1) – Джим Міллер (38-18)

Даррен Елкінс (29-11) – Джуліан Ероса (30-11)

Ранні преліми

Седрік Дюма (10-2) – Міхал Олексєйчук (19-9)

Су Мудаєрцзи (16-7) – Мітч Рапосо (9-2)

Трешон Гор (5-2) – Марко Туліо (13-1)

Гейлі Кауен (7-3) – Нора Корнолл (8-2)

О котрій розпочнеться і де дивитися UFC 314

Турнір UFC 314 пройде у неділю вночі, 13 квітня. Стартує івент о 01:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 03:00 почнуться бої попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Волкановські vs Лопес – 07:30.

Транслюватиме UFC 314 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме тільки бої основного карду, які стартують о 5 ранку за Києвом.