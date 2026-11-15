Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон ММА

Гаррісон задушила легендарну Нуньєс на UFC 334

Олександр Булава — 15 листопада 2026, 09:27
Гаррісон задушила легендарну Нуньєс на UFC 334
Кайла Гаррісон
UFC

Американська дзюдоїстка, дворазова олімпійська чемпіонка й володарка чемпіонського пояса UFC у найлегшій вазі Кайла Гаррісон (20-1) на турнірі UFC 334 здолала легендарну бразилійку Аманду Нуньєс (23-6).

Поєдинок завершився у четвертому раунді перемогою Гаррісон задушливим прийомом ззаду. Рефері зупинив бій на позначці 1:29 раунду.

Нуньєс активно розпочала зустріч, працювала на дистанції та намагалася стримувати суперницю ударами. Однак Гаррісон поступово нав'язала свою боротьбу.

У третьому раунді Нуньєс вдалося провести тейкдаун і зайняти позицію зверху. Вона навіть спробувала вийти на задушливий прийом, проте Гаррісон змогла перехопити ініціативу та завершити раунд ударами.

Розв'язка настала у четвертому раунді. Під час спроби Нуньєс атакувати ногою Гаррісон перехопила суперницю, перевела її на настил і швидко зайшла за спину. Американка зафіксувала задушливий прийом, після якого бразилійка була змушена здатися.

Для Нуньєс це був перший поєдинок після більш ніж трирічної перерви. Востаннє вона виходила в октагон у червні 2023 року, коли перемогла Ірен Алдану одностайним рішенням суддів.

Нагадаємо, у головному поєдинку UFC 334 француз Сіріл "Дон" Ган переміг американця Джоша Хокіта,

UFC Гаррісон Нуньєс

Нуньєс

Слот прокоментував вплив Нуньєса на гру Ліверпуля
Саудівський клуб пропонує неймовірну зарплату форварду Ліверпуля
Ліверпуль готовий розглянути пропозиції щодо Нуньєса
Нападник Ліверпуля отримав 5 матчів дискваліфікації через бійку з фанатами
Барселоні запропонували підписати нападника Ліверпуля

Останні новини