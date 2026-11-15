Гаррісон задушила легендарну Нуньєс на UFC 334

Американська дзюдоїстка, дворазова олімпійська чемпіонка й володарка чемпіонського пояса UFC у найлегшій вазі Кайла Гаррісон (20-1) на турнірі UFC 334 здолала легендарну бразилійку Аманду Нуньєс (23-6).

Поєдинок завершився у четвертому раунді перемогою Гаррісон задушливим прийомом ззаду. Рефері зупинив бій на позначці 1:29 раунду.

Нуньєс активно розпочала зустріч, працювала на дистанції та намагалася стримувати суперницю ударами. Однак Гаррісон поступово нав'язала свою боротьбу.

У третьому раунді Нуньєс вдалося провести тейкдаун і зайняти позицію зверху. Вона навіть спробувала вийти на задушливий прийом, проте Гаррісон змогла перехопити ініціативу та завершити раунд ударами.

Розв'язка настала у четвертому раунді. Під час спроби Нуньєс атакувати ногою Гаррісон перехопила суперницю, перевела її на настил і швидко зайшла за спину. Американка зафіксувала задушливий прийом, після якого бразилійка була змушена здатися.

Impossible to deny 😤 @KaylaH locks in the RNC in RD4 to remain The Champ! [ #Polymarket #UFC334 | LIVE NOW on @ParamountPlus ] https://t.co/bktGvGVeKk — UFC (@ufc) November 15, 2026

Для Нуньєс це був перший поєдинок після більш ніж трирічної перерви. Востаннє вона виходила в октагон у червні 2023 року, коли перемогла Ірен Алдану одностайним рішенням суддів.

Нагадаємо, у головному поєдинку UFC 334 француз Сіріл "Дон" Ган переміг американця Джоша Хокіта,