Гаррісон задушила легендарну Нуньєс на UFC 334
Американська дзюдоїстка, дворазова олімпійська чемпіонка й володарка чемпіонського пояса UFC у найлегшій вазі Кайла Гаррісон (20-1) на турнірі UFC 334 здолала легендарну бразилійку Аманду Нуньєс (23-6).
Поєдинок завершився у четвертому раунді перемогою Гаррісон задушливим прийомом ззаду. Рефері зупинив бій на позначці 1:29 раунду.
Нуньєс активно розпочала зустріч, працювала на дистанції та намагалася стримувати суперницю ударами. Однак Гаррісон поступово нав'язала свою боротьбу.
У третьому раунді Нуньєс вдалося провести тейкдаун і зайняти позицію зверху. Вона навіть спробувала вийти на задушливий прийом, проте Гаррісон змогла перехопити ініціативу та завершити раунд ударами.
Розв'язка настала у четвертому раунді. Під час спроби Нуньєс атакувати ногою Гаррісон перехопила суперницю, перевела її на настил і швидко зайшла за спину. Американка зафіксувала задушливий прийом, після якого бразилійка була змушена здатися.
Для Нуньєс це був перший поєдинок після більш ніж трирічної перерви. Востаннє вона виходила в октагон у червні 2023 року, коли перемогла Ірен Алдану одностайним рішенням суддів.
Нагадаємо, у головному поєдинку UFC 334 француз Сіріл "Дон" Ган переміг американця Джоша Хокіта,