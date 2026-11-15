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"Дон" Ган захистив титул чемпіона UFC у важкому поєдинку з Хокітом

Олександр Булава — 15 листопада 2026, 08:59
Дон Ган захистив титул чемпіона UFC у важкому поєдинку з Хокітом
Джош Хокіт та Сиріл Ган
UFC

У Нью-Йорку відбувся турнір UFC 334, головною подією якого став поєдинок на легендарній арені Madison Square Garden, де француз Сіріл "Дон" Ган переміг американця Джоша Хокіта, який до цього не знав поразок.

Хокіт із перших хвилин захопив ініціативу, постійно тиснув на чемпіона, атакував ударами та кілька разів успішно переводив його в партер. У перших трьох раундах Ган мав проблеми з високим темпом американця.

Однак у четвертому раунді француз перехопив ініціативу, зосередившись на ударах по корпусу та колінах. У заключній п'ятихвилинці Хокіт помітно втомився, чим скористався чемпіон.

У підсумку всі троє суддів віддали перемогу Гану з рахунком 48:47. Француз успішно провів перший захист чемпіонського титулу у важкій вазі.

Раніше повідомлялося, що український боєць найлегшої ваги Сергій Сідей проведе свій наступний бій в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) 30 січня.

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