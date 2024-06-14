Бій Мак-Грегора проти Чендлера скасували

Поєдинок колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Мак-Грегора проти Майкла Чендлера було скасовано.

Про це повідомив президент промоушену Дана Вайт.

Головну подію шоу UFC 303 скасували через травму ірландського бійця. Бій мав відбутися у Лас-Вегасі на T-Mobile Arena.

Новим мейн-івентом шоу стане реванш між чемпіоном UFC у напівважкій вазі Алексом Перейрою та Їржі Прохазкою.

Нагадаємо, що Конор Мак-Грегор провів останній бій у липні 2021 року, програвши Дастіну Пуар’є.