Бій Мак-Грегора проти Чендлера скасували
Поєдинок колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Мак-Грегора проти Майкла Чендлера було скасовано.Про це повідомив президент промоушену Дана Вайт.
Головну подію шоу UFC 303 скасували через травму ірландського бійця. Бій мав відбутися у Лас-Вегасі на T-Mobile Arena.
Новим мейн-івентом шоу стане реванш між чемпіоном UFC у напівважкій вазі Алексом Перейрою та Їржі Прохазкою.
Нагадаємо, що Конор Мак-Грегор провів останній бій у липні 2021 року, програвши Дастіну Пуар’є.