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Бій Мак-Грегора проти Чендлера скасували

Станіслав Лисак — 14 червня, 09:20
Бій Мак-Грегора проти Чендлера скасували
Поєдинок колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Мак-Грегора проти Майкла Чендлера було скасовано.

Про це повідомив президент промоушену Дана Вайт.

Головну подію шоу UFC 303 скасували через травму ірландського бійця. Бій мав відбутися у Лас-Вегасі на T-Mobile Arena.

Новим мейн-івентом шоу стане реванш між чемпіоном UFC у напівважкій вазі Алексом Перейрою та Їржі Прохазкою.

Нагадаємо, що Конор Мак-Грегор провів останній бій у липні 2021 року, програвши Дастіну Пуар’є.

UFC Конор Мак-Грегор Дейна Вайт Майкл Чендлер UFC 303

Конор Мак-Грегор

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