Оце так голод: зірковий боєць UFC побив рекорд із поїдання смажених крилець

Зірка UFC Педді Пімблетт замахнувся на рекорд із поїдання смажених крилець в одному із британських пабів.

Відомий боєць, який славиться своєю неймовірною здатністю швидко набирати та зганяти вагу, захотів стати рекордсменом. Педді просто обожнює крильця, тому він вирішив отримати подвійне задоволення.

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У ході челеджу Пімблетту підкорилися 47 крилець BBQ! Попередній рекорд поставив чолов'яга, що з'їв "лише" 37 штук смаженого курча.

На жаль, британець не довго святкував свою звитягу, бо один із місцевих блогерів прийшов у той же заклад та наїв аж 60 крилець! Педді особисто спостерігав за цим процесом.

Нагадаємо, 29-річний англійський боєць перейшов до UFC у 2021 році, зумівши з того часу здобути 6 перемог поспіль.

В останньому своєму поєдинку Пімблетт задушив у першому раунді ветерана організації Боббі Гріна.