Повна домінація бразильця: Олівейра одноголосним рішенням суддів переміг Чендлера

У межах турніру UFC 309, який проходить на арені Madison Square Garden, Нью-Йорк, США, провели поєдинок бразилець Чарльз Олівейра (35-10, 10 КО) та американець Майкл Чендлер (23-9, 11 КО).

Бій завершився перемогою Олівейри одноголосним рішенням суддів: 49:46, 49:46, 49:45.

З першого раунду бійці почали показувати свої найкращі навички. Чендлер намагався вести бій у стійці, а Олівейра кортів перевести суперника на канвас та робити з ним усе, що завгодно.

Так пройшли 3 раунду, домінував у яких здебільшого бразилець. Натомість Майкл відверто виживав, поступово втрачаючи сили.

У четвертому раунді бійцям захотілося трохи обмінятися ударами, але після розміну Олівера опустив суперника на канвас. Цього разу Чарльз знов не фінішував Чендлера.

П'ятий раунд представник США провів краще за суперника. Він і влучив, а апогеєм стали два його дивні кидки Чарльза – Олівейра повис на спині Майкла, але той завдяки сильним ногам підводився і просто падав на свого опонента.

UFC 309

Нью-Йорк, 17 листопада

Чарльз Олівейра (Бразилія) – Майкл Чендлер (США) UD 5 (49:46, 49:46, 49:45)

Нагадаємо, відразу після них в октагон вийдуть Джон Джонс та Стіпе Міочич. Чемпіон підготував анонс центрального поєдинку турніру UFC 309.