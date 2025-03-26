Найвищий рівень визнання: в Іспанії на честь чемпіона UFC назвали вулицю

Чемпіон UFC у напівлегкій вазі Ілія Топурія отримав неймовірне визнання на батьківщині.

Іспано-грузинський боєць взяв участь у відкритті вулиці на свою честь у місті Толедо.

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На відео Топурія стоїть щасливий у костюмі та урочисто стягує чохол із дорожнього знаку з назвою "Paseo Ilia Topuria".

"Я неймовірно радий, що мені надали таку честь", – прокоментував урочисту подію чемпіон.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Топурія захистив свій титул брутально вирубивши Макса Холловея. Тепер іспанець хоче бій із чемпіоном у легкій вазі Ісламом Махачєвим.

Раніше повідомлялося, що Ілія підтримав протестувальників у Грузії, які виступають за євроінтеграцію своєї країни.