Гендерний скандал не завадив: олімпійська чемпіонка Хеліф дебютує у професійному боксі

Алжирська боксерка Іман Хеліф оголосила про початок професійної кар'єри.

Олімпійська чемпіонка-2024 проведе дебютний бій у професійному боксі 23 квітня в залі "Ваграм" у Парижі. Організацією поєдинку займається промоутер Брахім Аслум.

Повідомляється, що 26-річна спортсменка отримала ліцензію від Французької федерації боксу та підписала контракт з тренером Жоном Дові.

Нагадаємо, що Іман Хеліф стала учасницею гендерного скандалу під час Олімпійських ігор 2024. У поєдинку 1/8 фіналу її суперниця Анджела Каріні з Італії відмовилася продовжувати бій, поскаржившись на сильні удари. Після цього інциденту розпочалися розмови про статеву приналежність Хеліф.

Згодом Іман визнала наявність у своєму організмі гена SRY, який відповідає за формування чоловічих ознак.