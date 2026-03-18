Чемпіон Бокс

Гендерний скандал не завадив: олімпійська чемпіонка Хеліф дебютує у професійному боксі

Сергій Шаховець — 18 березня 2026, 17:23
Алжирська боксерка Іман Хеліф оголосила про початок професійної кар'єри.

Про це повідомляє видання L'Équipe.

Олімпійська чемпіонка-2024 проведе дебютний бій у професійному боксі 23 квітня в залі "Ваграм" у Парижі. Організацією поєдинку займається промоутер Брахім Аслум.

Повідомляється, що 26-річна спортсменка отримала ліцензію від Французької федерації боксу та підписала контракт з тренером Жоном Дові.

Нагадаємо, що Іман Хеліф стала учасницею гендерного скандалу під час Олімпійських ігор 2024. У поєдинку 1/8 фіналу її суперниця Анджела Каріні з Італії відмовилася продовжувати бій, поскаржившись на сильні удари. Після цього інциденту розпочалися розмови про статеву приналежність Хеліф.

Згодом Іман визнала наявність у своєму організмі гена SRY, який відповідає за формування чоловічих ознак.

В агітаційному ролику Трампа згадали про скандал на Олімпійських іграх
Хеліф — про позов за булінг: Мені було дуже боляче, я не можу описати свій страх
Скандальна алжирська боксерка Хеліф знову перемогла

