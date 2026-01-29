Ресторан української кухні в Токіо додасть у меню позицію "Обід Аонішікі"

Ресторан української кухні "Краяни", який знаходиться у столиці Японії, Токіо, з 1 лютого додасть у меню позицію "Обід Аонішікі".

Про це повідомила пресслужба закладу в соцмережі "Х".

У позицію входить борщ, вінегрет, чотири види вареників та яблучний пиріг.

У матеріалі від Hochi News йдеться, що сумоїст Данило Явгусишин налагодив контакти з рестораном у травні минулого року.

Там працюють українці, які втекли від війни і зараз живуть в Японії. Почувши прохання Аонішікі "поїсти української їжі", ресторан почав подавати свої фірмові страви до стайні (школи сумо) Аджигава.

У жовтні того ж року до "Краяни" сумоїст завітав особисто. За повідомленнями, він з'їв величезну миску традиційного українського борщу, втричі більшу за звичайну, і залишився дуже задоволеним. Він навіть розвеселив атмосферу, розповідаючи жарти українською мовою.

Аонішики та співробітниці ресторану x.com/Ukraine_cafe

Менеджер ресторану Наталія Лисенко з посмішкою згадала, що саме після візиту до них йому вдалося виграти турнір у листопаді.

"Він виграв свій перший титул Kyushu basho відразу після візиту. Сподіваюся, наша підтримка допомогла йому добре виступити і цього разу".

Перед від'їздом вона подарувала йому ляльку дарума, розфарбовану в кольори прапора його батьківщини, що символізує "наші сподівання на ваш успіх".

Нагадаємо, раніше атлет зрадів інформації, що його успіхи роблять сумо популярним в Україні видом спорту.