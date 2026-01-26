Це дійсно чудово: Аонішікі відреагував на те, що сумо в Україні стає популярним

Українець Данило Аонішікі Явгусишин після своєї перемоги на Hatsu Basho поспілкувався з журналістами. Він відзначив, що його успіхи зробили сумо популярним видом спорту на батьківщині.

Слова 21-річного сумоїста цитує News.ntv.co.jp.

"Здається, після перегляду моїх виступів все більше людей цікавляться сумо, і це дійсно чудово", – сказав Данило.

Він також розповів і про реакцію батьків на його тріумф.

"Вони були в захваті. Ми отримали безліч повідомлень від знайомих. Навіть ті, хто раніше не цікавився сумо, тепер зв'язуються з нами", – додав Аонішікі.

На запитання журналіста, що він хотів би зараз поїсти, він відповів:

Під час турніру я не часто виходжу з дому і не їм фаст-фуд та смажені страви. Я б дуже хотів поїсти щось не дуже корисне для здоров'я.

Така фраза викликала посмішки в залі серед присутніх.

Нагадаємо, щоб стати йокозуною треба виграти два турніри поспіль у ранзі озекі. Тобто, якщо Данило стане переможцем березневого гранд-турніру в Осаці, то має повне право претендувати на підвищення до найвищого рангу.

Нагадаємо, Аонішікі отримав ранг озекі після своєї перемоги на турнірі Kyushu 2025. Йому знадобилося лише 14 турнірів у професійних лігах сумо від дебюту у шостому за рангом дивізіоні.