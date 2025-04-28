Британський паралімпієць зник безвісти в Лас-Вегасі, поїхавши на WrestleMania 41

Британський паралімпієць Сем Раддок зник безвісти в Лас-Вегасі. Востаннє про 35-річного спортсмена чули 16 квітня.

Про це повідомляє The Athletic.

Його подруга Люсі Хаттон, колишня бар'єристка команди Великобританії, розповіла, що зв'язалася з останнім хостелом, в якому зупинявся Раддок, і там їй повідомили, що він не виписався і не забрав свої речі.

Вона підтвердила в соціальних мережах, що поліція була поінформована і проводить розслідування. Хаттон повідомила, що наразі встановлюється хронологія місцезнаходження Раддока, і закликала всіх, хто має додаткову інформацію, виходити на зв'язок.

Хаттон пояснила, що 13 квітня Раддок самостійно поїхав до Лас-Вегасу, щоб подивитися WrestleMania 41 (шоу від WWE) .

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Він мав виселитися зі свого хостелу біля бульвару Лас-Вегаса 15 квітня і пізніше мав відвідати Нью-Йорк і Техас в рамках своєї подорожі.

Хаттон розповіла виданню The Athletic, що занепокоїлася, коли Раддок, зазвичай дуже активний у соціальних мережах, перейшов у режим "радіомовчання".

Раддок, який страждає на церебральний параліч, виграв золото в гонці на 1000 метрів на чемпіонаті світу з велоспорту серед паралімпійців 2023 року. Він перейшов до велоспорту в 2018 році, до цього був легкоатлетом.

Сем представляв Паралімпійську збірну Великобританії у штовханні ядра на Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році, виграв "срібло" чемпіонату Європи того ж року, а також змагався у бігу на 100 та 200 метрів на Паралімпійських іграх у Лондоні у 2012 році.

Нагадаємо, що вчора, 27 квітня, кенійський легкоатлет Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону-2025.