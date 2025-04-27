Кенієць Саве став переможцем Лондонського марафону
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Кенійський легкоатлет Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону. Він подолав дистанцію за 2:02.27.
Про це повідомляє BBC.
На 1 хвилину та 10 секунд від нього відстав представник Уганди Джейкоб Кіплімо. Третім до фінішу прибіг нідерландець Абді Нагейє (2:04.20).
"Я такий щасливий. Це мій найшвидший час на Лондонському марафоні", – сказав після гонки Саве.
Себастьян Саве є переможцем марафону у Валенсії – 2024. Тоді він показав результат 2:02:05.
Нагадаємо, серед жінок зі світовим рекордом тріумфувала Тігіст Ассефа.