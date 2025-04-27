Кенієць Саве став переможцем Лондонського марафону

Кенійський легкоатлет Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону. Він подолав дистанцію за 2:02.27.

Про це повідомляє BBC.

На 1 хвилину та 10 секунд від нього відстав представник Уганди Джейкоб Кіплімо. Третім до фінішу прибіг нідерландець Абді Нагейє (2:04.20).

"Я такий щасливий. Це мій найшвидший час на Лондонському марафоні", – сказав після гонки Саве.

On another level 😤



🇰🇪‘s Sabastian Sawe wins the TCS London Marathon with a strong 2:02:27 in hot conditions 🥵



The Kenyan keeps a perfect scorecard after his debut victory in Valencia 👏#londonmarathon2025 pic.twitter.com/0sw3sgw3Zm — World Athletics (@WorldAthletics) April 27, 2025

Себастьян Саве є переможцем марафону у Валенсії – 2024. Тоді він показав результат 2:02:05.

Нагадаємо, серед жінок зі світовим рекордом тріумфувала Тігіст Ассефа.