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Кенієць Саве став переможцем Лондонського марафону

Руслан Травкін — 27 квітня 2025, 19:52
Кенієць Саве став переможцем Лондонського марафону
/x.com/WorldAthletics

Кенійський легкоатлет Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону. Він подолав дистанцію за 2:02.27.

Про це повідомляє BBC.

На 1 хвилину та 10 секунд від нього відстав представник Уганди Джейкоб Кіплімо. Третім до фінішу прибіг нідерландець Абді Нагейє (2:04.20).

"Я такий щасливий. Це мій найшвидший час на Лондонському марафоні", – сказав після гонки Саве. 

Себастьян Саве є переможцем марафону у Валенсії – 2024. Тоді він показав результат 2:02:05.

Нагадаємо, серед жінок зі світовим рекордом тріумфувала Тігіст Ассефа.

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