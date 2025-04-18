Смерть за 8 фунтів: у Бразилії організатори боїв постануть перед судом після загибелі бійця

У Бразилії спалахнув гучний скандал у світі бойових мистецтв: троє організаторів нелегального бою в стилі UFC відповідатимуть перед судом за ненавмисне вбивство після загибелі молодого спортсмена.

23-річний Жоау Віктор Пенья загинув після нокауту під час поєдинку, що відбувся в жовтні 2023 року в місті Жіжока-ді-Жерікоакоара, штат Сеара.

За словами прокурорів, організатори проігнорували базові правила безпеки: боєць вийшов у клітку без шолома, капи та попереднього медичного огляду.

" Це була кричуща недбалість з боку організаторів. Вони створили смертельну загрозу для спортсмена, не дотримавшись жодних інструкцій безпеки", – заявив прокурор Лауа Ушоа.

Як повідомляє видання The Sun, сума, за яку Жоау погодився виступити, складає 16 фунтів для переможця, і 8 фунтів для переможеного. Саме за ці "копійки", як вважають родичі, хлопець і втратив життя.

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Нагадаємо, Жоау отримав фатальний удар у підборіддя, втратив свідомість і був терміново госпіталізований. Через два дні його визнали мертвим – офіційно підтвердили смерть мозку, яка спричинила зупинку серця.

Una pelea de boxeo amateur al norte de Brasil terminó en tragedia cuando Joao Victor Penha, de 23 años, recibió un golpe letal.



Penha estuvo internado tres días en un hospital antes de morir ayer. Imágenes sensibles. pic.twitter.com/lfkfQIQUqN — Iván Kasanzew (@IvanKasanzew) October 18, 2023

У звичайному житті Жоау Віктор працював HR-менеджером в готелі на узбережжі та мріяв про спортивну кар'єру.

Раніше повідомлялося, що нігерійський боксер помер після втрати свідомості посеред бою.