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Смерть за 8 фунтів: у Бразилії організатори боїв постануть перед судом після загибелі бійця

Богдан Войченко — 18 квітня 2025, 09:57
Смерть за 8 фунтів: у Бразилії організатори боїв постануть перед судом після загибелі бійця
Смерть бразильського бійця у клітці
Twitter

У Бразилії спалахнув гучний скандал у світі бойових мистецтв: троє організаторів нелегального бою в стилі UFC відповідатимуть перед судом за ненавмисне вбивство після загибелі молодого спортсмена.

23-річний Жоау Віктор Пенья загинув після нокауту під час поєдинку, що відбувся в жовтні 2023 року в місті Жіжока-ді-Жерікоакоара, штат Сеара.

За словами прокурорів, організатори проігнорували базові правила безпеки: боєць вийшов у клітку без шолома, капи та попереднього медичного огляду.

"Це була кричуща недбалість з боку організаторів. Вони створили смертельну загрозу для спортсмена, не дотримавшись жодних інструкцій безпеки", – заявив прокурор Лауа Ушоа.

Як повідомляє видання The Sun, сума, за яку Жоау погодився виступити, складає 16 фунтів для переможця, і 8 фунтів для переможеного. Саме за ці "копійки", як вважають родичі, хлопець і втратив життя.

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Нагадаємо, Жоау отримав фатальний удар у підборіддя, втратив свідомість і був терміново госпіталізований. Через два дні його визнали мертвим офіційно підтвердили смерть мозку, яка спричинила зупинку серця.

У звичайному житті Жоау Віктор працював HR-менеджером в готелі на узбережжі та мріяв про спортивну кар'єру.

Раніше повідомлялося, що нігерійський боксер помер після втрати свідомості посеред бою.

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