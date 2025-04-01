Нігерійський боксер помер після втрати свідомості посеред бою

Нігерійський боксер Габріель Олувасегун Оланреваджу (13-8-2, 12 КО) помер після того, як втратив свідомість під час бою в напівважкій вазі проти Джона Мбанугу (13-1-1, 12 КО).

Про це повідомляє BBC.

Поєдинок проходив у Гані та завершився у третьому раунді: Олувасегун впав без свідомості. Рефері зупинив бій та покликав лікарів. Після надання першої допомоги його терміново доставили до лікарні, але через 30 хвилин лікарі констатували смерть боксера.

Nigerian boxer, Gabriel Oluwasegun Olanrewagu has tragically passed away after suffering a fatal seizure, during a boxing match against Ghana’s John Mbanugu, at the Bukom Boxing Arena last night. pic.twitter.com/CZes74L8PS — SIKAOFFICIAL🦍 (@SIKAOFFICIAL1) March 30, 2025

Зауважимо, що 40-річний Оланреваджу раніше був національним і західноафриканським чемпіоном у своїй ваговій категорії.

Нагадаємо, напередодні у 38-річному віці пішов з життя американський боксер Карсон Джонс. Його не стало внаслідок ускладнень від операції на горлі.