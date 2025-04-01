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Нігерійський боксер помер після втрати свідомості посеред бою

Микола Дендак — 1 квітня 2025, 11:17
Нігерійський боксер помер після втрати свідомості посеред бою

Нігерійський боксер Габріель Олувасегун Оланреваджу (13-8-2, 12 КО) помер після того, як втратив свідомість під час бою в напівважкій вазі проти Джона Мбанугу (13-1-1, 12 КО).

Про це повідомляє BBC.

Поєдинок проходив у Гані та завершився у третьому раунді: Олувасегун впав без свідомості. Рефері зупинив бій та покликав лікарів. Після надання першої допомоги його терміново доставили до лікарні, але через 30 хвилин лікарі констатували смерть боксера.

Зауважимо, що 40-річний Оланреваджу раніше був національним і західноафриканським чемпіоном у своїй ваговій категорії.

Нагадаємо, напередодні у 38-річному віці пішов з життя американський боксер Карсон Джонс. Його не стало внаслідок ускладнень від операції на горлі.

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