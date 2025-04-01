Нігерійський боксер помер після втрати свідомості посеред бою
Нігерійський боксер Габріель Олувасегун Оланреваджу (13-8-2, 12 КО) помер після того, як втратив свідомість під час бою в напівважкій вазі проти Джона Мбанугу (13-1-1, 12 КО).
Про це повідомляє BBC.
Поєдинок проходив у Гані та завершився у третьому раунді: Олувасегун впав без свідомості. Рефері зупинив бій та покликав лікарів. Після надання першої допомоги його терміново доставили до лікарні, але через 30 хвилин лікарі констатували смерть боксера.
Зауважимо, що 40-річний Оланреваджу раніше був національним і західноафриканським чемпіоном у своїй ваговій категорії.
Нагадаємо, напередодні у 38-річному віці пішов з життя американський боксер Карсон Джонс. Його не стало внаслідок ускладнень від операції на горлі.