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Польща та Аргентина зіграли найдовший сет в історії Ліги націй

Микола Літвінов — 28 червня 2026, 23:20
Польща та Аргентина зіграли найдовший сет в історії Ліги націй
Volleyball Nations League﻿/Facebook

У матчі Ліги націй між збірними Польщі та Аргентини був зіграний найтриваліший сет в історії турніру.

Поєдинок проходить 28 червня 2026 року на майданчику "PreZero Arena" у польському місті Глівіце. Перша партія цього протистояння тривала 62 хвилини та завершилася на користь аргентинців із рахунком 48:50. Це найдовший сет з початку заснування Ліги націй.

Попередній рекорд (44:42) тримався з поєдинку Туреччини та Німеччини, який також відбувся у 2026 році. 

Нагадаємо, що чоловіча збірна України достроково зберегла місце у Лізі націй на сезон-2027.

Як відомо, напередодні збірна України зазнала поразки від Болгарії у восьмому турі чоловічої Ліги націй 2026 року.

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