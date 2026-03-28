Письменниця Джоан Роулінг відреагувала на рішення МОК заборонити трансгендерам змагатися на Олімпіаді

Руслан Травкін — 28 березня 2026, 05:23
Британська письменниця Джоан Роулінг позитивно відреагувала на рішення МОК заборонити трансгендерам брати участь в жіночих змаганнях на Олімпійських іграх.

Свої думки авторка саги про Гаррі Поттера виклала в соцмережі "Х".

"Сьогоднішнє рішення МОК означає довгоочікуване повернення до справедливого спорту для жінок і дівчат, але я ніколи не забуду скандал, що стався під час Парижа-2024, коли люди, які вважають себе взірцем доброчесності та прогресивності, публічно аплодували чоловікам, які били жінок", – написала Джоан.

До публікації вона прикріпила світлину з боксеркою Імане Хеліф, яка спричинила гендерний скандал на Олімпійських іграх 2024, а потім здобула золото в своїй ваговій категорії.

У 2023 році Імане провалила гормональний тест та була дискваліфікована з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону.

Письменниця активно критикує сучасні концепції гендерної ідентичності, заявляючи, що біологічна стать є визначальною, а трансгендерні жінки не повинні прирівнюватися до жінок за народженням.

Нагадаємо, британку Андреа Томпсон було короновано найсильнішою жінкою світу після того, як з'ясувалося, що попередня переможниця Джеймі Букер була трансгендерною жінкою, яка не мала права брати участь у змаганнях.

