О'Салліван озвучив план, який допоможе повернути гравців із Великої Британії на найвищий рівень
Зірка снукеру Ронні О'Салліван хоче побудувати кілька шкіл, де б дітей навчали цьому виду спорту, оскільки він побоюється загрози від гравців із Близького Сходу.
Про це повідомляє Express.co.uk.
"Я бачив, що роблять у Китаї, я бачив, що роблять бігуни у Кенії, настав час зробити щось у цій країні, щоб дати дітям шанс. Гра розвивається, вона стає все популярнішою, це захопливий вид спорту.
Життя у Великій Британії складне для всіх, тому це гарний шанс для молоді приїхати в місце, де вони можуть бути в безпеці, навчитися ремесла. І ми зможемо робити те, що робить Китай, тобто виховувати чемпіонів.
Це може зайняти десять, п’ятнадцять, двадцять років, але я думаю, що ми можемо це зробити. Нам просто потрібно якось знайти фінансування. Я знаю, що в Китаї уряд підтримує такі ініціативи, і те саме стосується Саудівської Аравії", – сказав О'Салліван.
Наразі до п'ятдесяти найкращих гравців світу входять лише два британських гравці віком до 30 років. Китай має 10 таких гравців.
Нагадаємо, тріумфатором чоловічого чемпіонату світу став також представник Китаю Чжао Сіньтун.