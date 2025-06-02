О'Салліван озвучив план, який допоможе повернути гравців із Великої Британії на найвищий рівень

Зірка снукеру Ронні О'Салліван хоче побудувати кілька шкіл, де б дітей навчали цьому виду спорту, оскільки він побоюється загрози від гравців із Близького Сходу.

Про це повідомляє Express.co.uk.

"Я бачив, що роблять у Китаї, я бачив, що роблять бігуни у Кенії, настав час зробити щось у цій країні, щоб дати дітям шанс. Гра розвивається, вона стає все популярнішою, це захопливий вид спорту.

Життя у Великій Британії складне для всіх, тому це гарний шанс для молоді приїхати в місце, де вони можуть бути в безпеці, навчитися ремесла. І ми зможемо робити те, що робить Китай, тобто виховувати чемпіонів.

Це може зайняти десять, п’ятнадцять, двадцять років, але я думаю, що ми можемо це зробити. Нам просто потрібно якось знайти фінансування. Я знаю, що в Китаї уряд підтримує такі ініціативи, і те саме стосується Саудівської Аравії", – сказав О'Салліван.