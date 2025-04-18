Чемпіонат світу зі снукеру 2025: українці, легенди та нові герої

У період з 19 квітня по 5 травня в англійському Шеффілді відбудеться чемпіонат світу 2025 зі снукеру. За трофей та чек на півмільйона фунтів змагатимуться 32 гравці. Половина з них – це ті, хто займає у світовому рейтингу перші 16 позицій, інші пройшли нелегкий шлях відбору: саме такий формат діє на цих змаганнях ще з 1982 року.

Історія та формат

Нинішній чемпіонат світу – це 18-й і останній рейтинговий турнір поточного сезону. Подія, що підсумовує "снукерний рік", відбудеться у приміщенні шеффілдського театру "Крусібл" 49-й раз поспіль. Тому поняття "чемпіонат світу зі снукеру" та "Крусібл" давно вже стали синонімами. І якщо на початку снукерної ери чемпіон світу міг захистити свій титул наступного року, то ось уже майже півстоліття діє так зване "прокляття Крусіблу": жоден чемпіон світу, вперше здобувши тут свій титул, наступного року не міг захисти його. Тож чинний переможець, Кайрен Вілсон, як і інші до нього, намагатиметься зруйнувати ці чари – чи забобони.

Останніми роками організатори верстають календар таким чином, щоб фінал чемпіонату світу завершився у перший понеділок травня. Річ у тім, що це – один з восьми загальнодержавних вихідних у Великій Британії, Early May bank holiday ("Ранньотравневий банківський вихідний": ранній – бо й останній понеділок травня у країні також неробочий; банківський – бо спершу був вихідним лише для банківських службовців, але тепер всі офіційні органи, школи і т.п. теж не працюють). Тому шанувальникам снукеру з інших країн доведеться нелегко: третя сесія фіналу (яка теоретично може стати й останньою) почнеться в понеділок о 15:00 за київським часом. Втім, до того відбудеться сила-силенна інших цікавих матчів.

16 кращих за рейтингом гравців будуть сіяними, причому чинний чемпіон – під №1. Тобто зустрітися з №2 (кращий за рейтингом нині Джадд Трамп) він зможе лише у фіналі. Матчі першого раунду (1/16 фіналу) граються до 10 перемог і складаються з двох сесій. Два наступних раунди – до 13 виграних партій, по 3 сесії.

Півфінали та фінал зіграють в чотирьох сесіях: півфінали до 17 перемог за три дні, а вирішальний поєдинок – до 18, причому за два дні! Лише уявіть собі навантаження арбітра: гравці все ж таки частину поєдинку проводять у кріслі, а суддя – завжди на ногах. До речі, цьогорічний фінал обслуговуватиме болгарська рефері Десіслава Божилова. Це не перша жінка, яка судитиме фінал чемпіонату світу, але вона стане першою жінкою, що працювала на фіналах всіх трьох турнірів "Потрійної корони".

Десіслава Божилова Getty Images

Призовий фонд турніру становить 2,395 млн фунтів. З них переможець отримає 500 тисяч, фіналіст – 200 тисяч. Приз за найкращу серію – 15 тисяч фунтів, але тут є нюанс, про який – трохи згодом.

Коли досвід важливіший за юність

Якщо 16 сіяних учасників основної сітки турніру були відомі заздалегідь, то інші 16 претендентів визначалися у кваліфікаційному турнірі. Він також відбувся в Шеффілді, але не в "Крусіблі", а неподалік, в Англійському інституті спорту. Це багатофункціональний спортивний заклад, і відбір до чемпіонату світу тут проводять від 2008 року. Турнір, у якому брали участь 124 гравці, проходив у 4 етапи, причому всі матчі гралися до 10 перемог.

На першому етапі сіяними були снукеристи, які займають у світовому рейтингу місця з 81 по 112. Відповідно, їхніми суперниками були ті, хто знаходиться нижче у світовому табелі про ранги, а також ті, хто взагалі туди не потрапив – аматори. Відразу чотири представниці прекрасної статі почали змагання з цієї стадії, проте жодна з них не пройшла далі. Також з першого раунду розпочали свої виступи й обидва представники України.

Антону Казакову дістався непростий і дещо навіть легендарний суперник – Джиммі Вайт (№91 світового рейтингу). Для англійця це був 45-й (!) похід за титулом. Тоді як Антону лише 20 років. Однак суперники видали гідний матч, що продовжувався дев’ять годин і завершився у вирішальному, 19-му раунді. Казаков вів у рахунку 7:3, причому один з фреймів, третій, виграв із нетиповим для снукера рахунком – 11:0.

Антон Казаков Getty Images

Спрацювало правило "трьох промахів": якщо гравець бачить прицільну кулю в повний розмір (її не затуляють інші кулі), то він може промахнутися двічі. Після чого рефері оголошує попередження, а після третього промаху поспіль переможцем партії оголошується суперник. Втім, ані програний таким чином фрейм, ані рахунок на користь українця не збили з переможного настрою Вайта. Він не лише зрівняв рахунок, але й вирвав перемогу над українцем – 10:9. Що ж, будемо вірити, що матч проти такого досвідченого суперника стане гарним уроком для юного Казакова.

Успішнішим був виступ Юліана Бойка. Першим його суперником був валлієць Ендрю Паджетт. Два роки тому перемога над Бойком у фіналі Q School 1 вивела Ендрю в Тур. Цього разу українець взяв переконливий реванш – 10:2, а Паджетт внаслідок поразки вилетів з Туру. До речі, окрім нього ще відразу п’ять гравців після поразок у першому раунді втратили статус професіоналів.

Хтось майже увійшов в історію, хтось – вляпався

На наступному етапі переможці першого кваліфікаційного раунду змагалися проти гравців, що займали місця у світовому рейтингу з 49 по 80. Тому суперник Бойка був ще сильнішим. Ним виявився Луїс Гіткот (№68). Англієць переміг Юліана не так давно, у вересні – у відборі на English Open. І, як і Паджетт, у разі поразки вилітав з Туру. Поєдинок був надзвичайно напруженим, ніхто з суперників не вигравав понад дві партії поспіль. За рахунку 8:8 Гіткот взяв фрейм – 9:8. Однак наступні два лишилися за Юліаном – 10:9, і Луїс теж стає аматором.

Також у другому раунді кваліфікації сталася непересічна подія. Марко Фу в поєдинку з Беном Мертенсом набрав 139 очок за підхід. Але сталося це завдяки вільній кулі, яка грається за ціною червоної. Представник Гонконгу в підсумку зачистив стіл, і в історії професійного снукеру це був лише сьомий випадок кліренсу на 16 червоних (і другий – на чемпіонатах світу)!

Ще трохи – і сталася б сенсація на цій стадії. Аматор Стівен Голлворт програвав Ентоні Гемілтону (№63) з рахунком 0:9. В історії досі жоден гравець не вигравав матч до 10 перемог, поступаючись із таким рахунком. А от Голлворту це майже вдалося. Він впритул наблизився до суперника – 9:8, і у 18-й партії вів у рахунку 63:0. Однак Гемілтону вдалося зробити брейк на 69 очок і зрештою перемогти – 10:8.

Ну і ще одна історія, досить неприємна. Грем Дотт (№56), чемпіон світу 2006 та фіналіст 2004 і 2010 років, був відсторонений від нинішнього турніру. Причиною стало звинувачення снукериста в сексуальних злочинах над дітьми. Мова йде про два випадки, пов’язані з дітьми віком близько 10 років: один стався в період між 1993 і 1996, інший – між 2006 і 2010 роками. Суд призначено на червень, але керівництво Туру відразу ж заборонило Дотту участь у змаганнях. Тож його суперник Ван Юйчен пройшов далі без бою.

І знову рекорди

На третьому етапі сіяними були гравці, які займають місця з 17 по 48 місце світового рейтингу. Домінік Дейл, який займав саме 48 місце, та Джо Перрі (№65), програвши на цій стадії, оголосили про завершення професійної кар’єри. Причому обидва, як і Джиммі Вайт, і Кен Догерті, вже заявлені на World Seniors Championship – чемпіонат світу серед пенсіонерів. Він, нагадаємо, пройде тут же, в "Крусіблі", після "основного" турніру.

Були на цій стадії й досить неочікувані результати. Зак Суреті (№72) вибив Джека Лісовського (№25) – 10:8. Росс М’юїр (№76) переграв Тома Форда (№21) – 10:7. Майкл Голт (№78) здолав Стюарта Бінгема (№19) – 10:6.

Джексон Пейдж (№35) в матчі проти Аллана Тейлора (№99) оформив свій перший у кар’єрі максимум (і 215-й в офіційній історії професійного снукеру). Сталося це у 8-й партії.

А у 12-й валлієць знову набрав 147 очок за підхід – і увійшов у історію, як перший гравець, що зробив два максимальних брейки в офіційному матчі. Крім того, він став першим, кому вдалося оформити дві максимальні серії на чемпіонаті світу. Нагадаємо, за найбільший брейк на турнірі передбачено бонус у розмірі 15 тисяч фунтів, у кваліфікації – 10 тисяч. Проте дві серії у 147 очок у чотирьох мейджорах (три турніри "Потрійної корони" плюс Мастерс у Саудівській Аравії) гарантують премію від спонсорів у розмірі 147 тисяч фунтів! Тобто загалом Пейдж може отримати 172 тисяч фунтів тільки за ці два брейки – і це найбільша сума, яку він колись заробляв протягом кар’єри. Додамо, що максимум став 14-м у поточному сезоні – і це також рекорд, адже до цього професіонали в офіційних змаганнях робили не більше 13 максимальних брейків протягом однієї кампанії.

Юліан Бойко на третьому етапі протистояв Джо О’Коннору (№19). Англієць, безперечно, найсильніший з усіх суперників Юліана на цьому турнірі. Нещодавно він грав у фіналі World Open, а на минулому чемпіонаті світу стартував з другого раунду кваліфікації, пробився в основну сітку, де вибив Марка Селбі й програв лише майбутньому чемпіону. Тож "вагові категорії" у суперників були занадто різними: Джо досить легко обіграв Юліана – 10:4.

Зазначимо, що українець у матчі оформив три півсотенні серії, і може бути задоволений своєю грою. Бо, крім Бойка, до третього раунду кваліфікації дійшли тільки два аматори.

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Юліан Бойко Getty Images

Один з них – 20-річний Гао Ян, який у лютому виграв чемпіонат WSF (чемпіонат Світової федерації снукеру) і тепер, як і Юліан, щонайменше два роки виступатиме у Турі. Він у цьому раунді впевнено здолав Стівена Магвайра (№26) – 10:3. Причому в останній партії навіть намагався зробити максимум, однак схибив на останній жовтій кулі!

Інший "аматор" – земляк Гао, Чжао Сіньтун, гравець досить відомий. Він вигравав British Championships та German Masters, підіймався на 9-й рядок світового рейтингу. Але у січні 2023 року був відсторонений від снукерних турнірів через участь у договірних матчах. Дискваліфікація тривала 20 місяців і завершилася 1 вересня минулого року. Після чого Чжао виграв 4 з 7 турнірів Q Tour і достроково також завоював право повернутися в Тур з наступного сезону.

Що ж стосовно нинішнього чемпіонату світу, то Чжао у третьому раунді досить легко пройшов Лю Хаотяня (№37), а у четвертому провів напружений поєдинок проти Елліота Слессора (№28). Гравці зробили по три сенчурі, але в підсумку сильнішим виявився китаєць – 10:8.

Цікавий факт: Сіньтун вже грав у "Крусіблі" у 2019 та 2022 роках, у статусі професіонала. У 2019 вперше в основну сітку турніру пробився аматор – Джеймс Кехілл. У 2022 вдруге в історії за титул боровся інший любитель – Майкл Вайт. І ось Чжао втретє на чемпіонаті світу, і втретє в основній сітці грає аматор, цього разу – він сам.

Судний день? Не такий вже й судний

Загалом же четвертий кваліфікаційний раунд називають "Судним днем" (Judgement Day), оскільки саме тоді вирішується доля 16 путівок до "Крусіблу". Втім, цього разу особливих сенсацій, на відміну від попереднього етапу, не сталося. Якщо не рахувати перемогу Сіньтуна, то лише в трьох випадках гравець із нижчим рейтингом пройшов далі. Деніел Веллс (№49) переміг Гері Вілсона (№17) з рахунком 10:9. Зак Суреті (№72) був сильнішим за Ріккі Волдена (№40) – 10:3. Метью Селт (№34) здолав Джиммі Робертсона (№31) – 10:9. Додамо також, що Джексону Пейджу не вдалося побити власний рекорд і зробити третій максимум на чемпіонаті світу. Він поступився кривднику нашого Юліана Бойка, Джо О’Коннору, 7:10.

Джо О’Коннор Getty Images

Отож за підсумками кваліфікаційного турніру в "Крусіблі" дебютують одразу три гравці. Це вже згадувані Зак Суреті та Деніел Веллс, а також Лей Пейфань (№39), який переміг свого земляка Гао Яна. До речі, вражає кількість китайських спортсменів на турнірі. Цього року вони встановили рекорд: якщо раніше на чемпіонат світу пробивалися максимум 6 представників Піднебесної, то зараз така їх кількість успішно пройшла сито кваліфікації. А ще четверо вже були серед сіяних, тобто з 32-х учасників десятеро представляють Китай. Також за титул змагатимуться 13 англійців, 4 валлійці та по одному представнику Австралії, Бельгії, Ірану, Північної Ірландії та Шотландії.

Що далі?

Наводимо пари першого раунду. Переможець першої пари зіграє в 1/8 фіналу проти переможця другої, третьої – з переможцем четвертої і т.д. У дужках – позиція гравця у світовому рейтингу.

Кайрен Вілсон (1) – Лей Пейфань (39)

Джек Джонс (16) – Чжао Сіньтун (а)

Ніл Робертсон (9) – Кріс Вейкелін (20)

Марк Аллен (8) – Фан Чженьї (46)

***

Ронні О’Салліван (5) – Алі Картер (18)

Чжан Аньда (12) – Пан Цзюньсюй (27)

Сі Цзяхуей (13) – Девід Гілберт (23)

Марк Селбі (4) – Бен Вулластон (44)

***

Джон Гіггінс (3) – Джо О'Коннор (30)

Сяо Годун (14) – Метью Селт (34)

Баррі Гокінс (11) – Хоссейн Вафаей (24)

Марк Вільямс (6) – У Їзе (22)

***

Лука Бресель (7) – Раян Дей (36)

Дін Цзюньхуей (10) – Зак Суреті (72)

Шон Мерфі (15) – Деніел Веллс (49)

Джадд Трамп (2) – Чжоу Юелун (32)

Мабуть, центральним протистоянням на цій стадії буде матч Ронні О’Салліван – Алі Картер. Невідомо, у якій формі Ронні, котрий не брав участі у змаганнях із січня, а на рейтинговому турнірі востаннє виступав аж у листопаді. А Алістер, який двічі програвав Ронні фінали тут, у "Крусіблі", безперечно, намагатиметься і взяти реванш, і просто пройти далі по турнірній сітці. Ну й не будемо забувати, що гравці посварилися після минулорічного фіналу Мастерса. І після того їхні шляхи не перетиналися.

Ронні та Алістер – давні суперники

Втім, і серед інших поєдинків буде багато чого цікавого. Наприклад, Джон Гіггінс та Джо О'Коннор тільки у березні зустрічалися у фіналі World Open (переміг тоді Гіггінс). Цікавим буде протистояння 50-річного Марка Вільямса з молодим У Їзе – ці гравці ще жодного разу не грали один проти одного. Чжан Аньда дебютував у "Крусіблі" ще у 2010 році, проте досі не виграв тут жодного матчу. А тепер суперник у нього досить прийнятний – земляк Пан Цзюньсюй.

Приблизно така ж ситуація у Сяо Годуна: він вперше спробував пробитися у "Крусібл" ще у 2008 році, дебютував тут у 2014-му, і з того часу здобув лише одну перемогу. А з нинішнім суперником, Метью Селтом, в останні роки у нього відмінна статистика: китаєць виграв три з останніх чотирьох зустрічей і явно не проти продовжити цю традицію.

Загалом же спеціалісти вважають головними фаворитами Джадда Трампа та Марка Селбі. А ось приблизні коефіцієнти букмекерів на перемогу в турнірі топ-гравців:

Джадд Трамп – 4,5

Марк Селбі – 6,5

Ронні Осалліван – 8,0

Кайрен Вілсон – 8,0

Джон Гіггінс – 13,0

Тож, нагадуємо, чемпіонат світу стартує в суботу, 19 квітня. Перший матч – за участі чинного чемпіона, розпочнеться вже о 12:00 за київським часом. Наживо подивитися трансляцію можна на каналах і платформах “Євроспорту". Не пропустіть!