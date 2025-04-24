Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Дзюдо

Україна просить переглянути рішення про допуск росіян до чемпіонату Європи

Микола Дендак — 24 квітня 2025, 10:08
Україна просить переглянути рішення про допуск росіян до чемпіонату Європи
Мінмолодьспорт

Україна звернулася до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха та президента Європейської федерації дзюдо Ласло Тота з проханням переглянути допуск російських спортсменів до чемпіонату Європи з дзюдо, що проходить у Подгориці (Чорногорія).

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

В листі зазначено, що на змаганнях під нейтральним статусом візьмуть участь Інал Тасоєв та Дар’я Курбонмамадова, які публічно підтримували війну Росії проти України. Зокрема, спортсмени у 2022 році взяли участь у клубному чемпіонаті Росії, присвяченому 70-річчю Володимира Путіна.

Турнір проходив у Грозному та був пропагандистським. На його відкритті діти були в одязі із зображенням Путіна та літерою Z. Також звучали гасла на підтримку війни та відео від військових. А серед почесних гостей були Рамзан Кадиров та Денис Пушилін, що перебувають під міжнародними санкціями.

"Україна закликає перевірити зазначені факти і не допустити згаданих спортсменів до участі в чемпіонаті, аби не допустити легалізації російської пропаганди на міжнародній спортивній арені. Українська позиція залишається незмінною: допоки триває війна, російські й білоруські спортсмени не повинні брати участь у міжнародних змаганнях — у будь-якому статусі", – йдеться у повідомленні.

Лист підписали президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, Міністр молоді та спорту Матвій Бідний та президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк.

Читайте також :
Чемпіонат Європи з дзюдо: без Білодід, але з новими талантами

Турнір розпочався у середу, 23 квітня, та триватиме п'ять днів. За цей час буде розіграно 15 комплектів медалей – у 7 вагових категоріях серед чоловіків і жінок, а також у командному турнірі. Україна представлена 13 спортсменами.

Прямий ефір чемпіонату Європи з дзюдо в Україні буде доступний на Youtube-каналі Європейської федерації дзюдо.

війна Міністерство молоді та спорту НОК України Росія Томас Бах Вадим Гутцайт МОК (Міжнародний олімпійський комітет) Матвій Бідний Федерація дзюдо України Чемпіонат Європи із дзюдо

Чемпіонат Європи із дзюдо

Чемпіонат Європи з дзюдо: без Білодід, але з новими талантами
Білодід: На чемпіонаті Європи була не у найкращій своїй формі
Білодід провела фотосесію з фанатами після перемоги на чемпіонаті Європи
Лесюк поступився в сутичці за бронзову медаль чемпіонату Європи

Останні новини