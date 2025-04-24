Україна просить переглянути рішення про допуск росіян до чемпіонату Європи

Україна звернулася до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха та президента Європейської федерації дзюдо Ласло Тота з проханням переглянути допуск російських спортсменів до чемпіонату Європи з дзюдо, що проходить у Подгориці (Чорногорія).

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

В листі зазначено, що на змаганнях під нейтральним статусом візьмуть участь Інал Тасоєв та Дар’я Курбонмамадова, які публічно підтримували війну Росії проти України. Зокрема, спортсмени у 2022 році взяли участь у клубному чемпіонаті Росії, присвяченому 70-річчю Володимира Путіна.

Турнір проходив у Грозному та був пропагандистським. На його відкритті діти були в одязі із зображенням Путіна та літерою Z. Також звучали гасла на підтримку війни та відео від військових. А серед почесних гостей були Рамзан Кадиров та Денис Пушилін, що перебувають під міжнародними санкціями.

"Україна закликає перевірити зазначені факти і не допустити згаданих спортсменів до участі в чемпіонаті, аби не допустити легалізації російської пропаганди на міжнародній спортивній арені. Українська позиція залишається незмінною: допоки триває війна, російські й білоруські спортсмени не повинні брати участь у міжнародних змаганнях — у будь-якому статусі", – йдеться у повідомленні.

Лист підписали президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, Міністр молоді та спорту Матвій Бідний та президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк.

Турнір розпочався у середу, 23 квітня, та триватиме п'ять днів. За цей час буде розіграно 15 комплектів медалей – у 7 вагових категоріях серед чоловіків і жінок, а також у командному турнірі. Україна представлена 13 спортсменами.

Прямий ефір чемпіонату Європи з дзюдо в Україні буде доступний на Youtube-каналі Європейської федерації дзюдо.