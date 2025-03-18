В Росії мене називають нацистом: Бах – про відносини з Путіним та ОІ в Сочі

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах пригадав Олімпійські ігри 2014 у російському місті Сочі. Він наголосив, що РФ отримала право на Олімпіаду ще до його вступу на посаду, але він був зацікавлений у тому, щоб подія пройшла успішно.

Про це Бах заявив під час інтерв'ю для CNN.

"Під час цих Ігор (у 2014 році) багато людей по-іншому думали про те, що відбувається в Росії, але потім допінговий скандал повністю знищив це. Потім ці відносини погіршувалися і погіршувалися, і після вторгнення в Україну нам довелося вживати нових заходів. І тепер ми в ситуації, коли в Росії мене називають нацистом, тому я думаю, що цим все сказано. Олімпіада в Сочі? Мені потрібно було зробити ці Ігри успішними, незважаючи на те, що обрання Сочі відбулося задовго до мого президентства ще в 2007 році (Бах став президентом у вересні 2013 – прим.). Сам Путін був дуже зацікавлений в тому, щоб Ігри пройшли успішно, і тому ці два інтереси поєдналися. Це історія. Це сталося. Ви не можете виправити історію", – заявив Бах.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) погодила відставку функціонера, яка відбудеться в червні. Новий президент буде обраний 20 березня 2025 року в Коста-Наваріно, Греція.

10 вересня 2013 року Томас Бах був обраний дев'ятим президентом МОК. Він був переобраний на чотирирічний термін 10 березня 2021 року.

До початку кар'єри в МОК, 71-річний німець був професійним фехтувальником. У складі збірної Німеччини він виграв золоту медаль у фехтуванні на рапірах на ОІ-1976 в Монреалі. У 2006 році він був обраний президентом-засновником Німецької олімпійської спортивної конфедерації (DOSB).