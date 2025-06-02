Мінмолодьспорту звернулось до МОК через допуск білоруських спортсменів до ЧС з дзюдо

Міністерство молоді та спорту України звернулось до Міжнародного олімпійського комітету через рішення допустити білоруських спортсменів до чемпіонату світу під національним прапором.

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту України та Федерація дзюдо України надіслали офіційне звернення до президента МОК Томаса Баха та президента Міжнародної федерації дзюдо Маріуса Візера із закликом переглянути рішення щодо участі білоруських спортсменів у змаганнях під національними прапорами.

Україна наголошує: держави-агресорки не використовують спорт як платформу для єднання – вони перетворюють міжнародні спортивні арени на інструмент пропаганди та виправдання війни.

Українська сторона закликає Міжнародну федерацію дзюдо та МОК ретельно перевірити викладені факти та переглянути рішення про допуск згаданих спортсменів до участі у змаганнях із використанням національної символіки", – йдеться у повідомленні.

НОК України

НОК України

Зазначимо, що раніше Федерація дзюдо України вирішила бойкотувати ЧС через наявність білоруської символіки на змаганнях.

Це рішення прокоментувала одна з лідерок команди Юлія Курченко, наголосивши на певній несправедливості рішення до спортсменів.