Виконавча рада МОК рекомендувала включити бокс в програму Ігор-2028

Виконавча рада Міжнародного Олімпійського комітету рекомендувала включити бокс в програму Олімпіади-2028.

Про це повідомив президент МОК Томас Бах під час пресконференції.

"Сьогодні Виконавча рада пройшла досить спокійно. Тільки одне реальне рішення було прийнято. І йшлося про включення боксу в програму Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі 2028 після тимчасового визнання World Boxing в лютому. Ми прийняли це рішення, тому ця рекомендація вийшла на сесію. Я дуже впевнений, що сесія її ухвалить. Тож усі боксери світу матимуть впевненість, що вони зможуть брати участь в Олімпійських іграх-2028, якщо їхні національні федерації будуть визнані World Boxing", – сказав Бах.

Змагання з боксу на Іграх у Парижі 2024 року проводив МОК після того, як у 2023 році він позбавив Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) визнання через її неспроможність здійснити реформи в управлінні та фінансах.

МОК не включив цей вид спорту до початкової програми Ігор-2028, закликавши національні боксерські федерації створити новий глобальний боксерський орган. Організація World Boxing була створена у 2023 році, щоб зберегти бокс в олімпійській програмі.

Федерація боксу України розпочала процедуру вступу до World Boxing на початку листопаду.