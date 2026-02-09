Halftime Show заділо Дональда Трампа: розніс співака, "фейкові" ЗМІ та НФЛ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп залишився незадоволеним виступом співака Bad Bunny під час Halftime Show на Супербоулі 2026.

У соцмережі Truth Social він висловив своє невдоволення, вкотре пригадав "фейкові" ЗМІ, а також закликав змінити НФЛ одне правило гри.

"Super Bowl Halftime Show абсолютно жахливе, одне з найгірших за всю історію, воно не має сенсу, є образою величі Америки і не відображає наших стандартів успіху, креативності або досконалості. Ніхто не розуміє, що говорить цей хлопець (співак Bad Bunny – прим.), а танці огидні, особливо для маленьких дітей, які дивляться це по всій Америці і в усьому світі. Це "шоу" – просто "ляпас" нашій країні, яка щодня встановлює нові стандарти та рекорди, включно з найкращим фондовим ринком в історії! У цьому безладі під назвою "Halftime Show" немає нічого надихаючого, і подивіться, воно отримає чудові відгуки від фейкових ЗМІ, тому що вони не мають уявлення про те, що відбувається в РЕАЛЬНОМУ СВІТІ — і, до речі, НФЛ повинна негайно замінити своє безглузде своє безглузде нове правило Kickoff", – написав він.

Дональд Трамп вирішив не відвідувати Супербоул. Кілька тижнів тому він сказав, що "гра відбудеться дуже далеко".

Ймовірною, причиною такого рішення президента США стало те, що штат Каліфорнія, де проходив поєдинок, є досить "антитрампівським" місцем.

Під час сезону глядачі НФЛ регулярно виступали проти чинної влади. У листопаді Трампа освистали вболівальники "Вашингтона", коли він прийшов на матч. А в плейоф глядачі на стадіонах активно скандували гасла проти ICE (Служба імміграції та митного контролю США).

Bad Bunny – критик дій ICE, також не є прихильником Трампа. Перед стартом гри виступав гурт Green Day, який також досить різкий у заявах щодо чинного лідера США.

Зазначимо, що переможцем Super Bowl LX став клуб Сіетл Сігокс.