Нью-Йорк посилив заходи безпеки на третьому матчі фіналу НБА проти Сан-Антоніо через присутність Трампа

Нью-Йорк Нікс посилив заходи безпеки на третьому матчі фіналу НБА проти Сан-Антоніо Сперс через заплановану присутність на грі президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє пресслужба клубу. Деталі додає Yahoo Sports.

Керівництво клубу Східної конференції закликало вболівальників обмежитися у пронесенні особистих речей на "Медісон-Сквер-Гарден", а зокрема накладено вето на пронесення сумок.

Кожному відвідувачу влаштують перевірку в стилі TSA, тобто процедуру, у якій представники Агентства з безпеки на транспорті США перевіряють багаж перед посадкою на борт. Щоб потрапити на гру, вболівальникам рекомендується прийти на матч за дві години перед стартом, заради того, щоб їх встигли перевірити.

"Напередодні третього матчу фіналу НБА, який відбудеться у понеділок ввечері, адміністрація "Медісон-Сквер-Гарден" та Секретна служба США прагнуть забезпечити безпеку та комфорт усім власникам квитків, інформуючи їх про важливі заходи безпеки, що будуть введені.

Буде діяти сувора заборона на пронесення сумок, тому вболівальникам слід докласти всіх зусиль, щоб обмежити кількість особистих речей до абсолютного мінімуму. Вболівальникам слід очікувати посилених заходів безпеки при вході до "Медісон-Сквер-Гарден", включаючи процедури перевірки у стилі TSA. Гостям настійно рекомендується прибути щонайменше за дві години до початку матчу, щоб мати додатковий час на перевірку та вхід" – йдеться у заяві.

Третій матч фіналу НБА між Нью-Йорк Нікс та Сан-Антоніо відбудеться 9 червня. Старт зустрічі запланований о 03:30 (за київським часом). Нагадаємо, що перші дві гри фіналу закінчилися перемогами Нікс із рахунком 105:95 та 105:104 відповідно.

Як зазначається, Дональд Трамп стане першим президентом Америки, який відвідає фінал Національної баскетбольної асоціації. За словами політика, він є давнім вболівальником Нікс, проте не відвідував матчі нью-йоркської команди із 1999-го року.