Мессі з фанатами, танцююча Серена та концерт Кендріка: чим запам'ятався Супербоул-2025

Сьогодні вночі відбулася найголовніша подія у світі НФЛ, на яку завітало багато зірок не тільки спорту, але й модні селебріті. Сам матч вийшов не найконкурентнішим, адже Філадельфія Іглз переграла Канзас-Сіті Чіфс із рахунком 40:22.

Найцікавіше, як завжди, залишилося за лаштунками гучної події. Чемпіон зібрав усіх зірок разом в одному місці та коротко опише, як усе пройшло.

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Першим став розривати соціальні мережі нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі. Аргентинець завітав на Супербоул разом зі своїми давніми друзями: Луїсом Суаресом, Жорді Альбою та Серхіо Бускетсом.

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Як би Лео не хотів спокійно подивися матч, до нього в ложу прийшли зірки американського спорту, які захотіли побачитись з легендою. Мессі зробив спільні фото з Тайріком Хіллом, Мікою Парсонсом, Анною Холл та Даріусом Слейтоном.

📸Lionel Messi at Super Bowl LIX 2025, alongside Tyreek Hill 🏈, Micah Parsons 🏈, Anna Hall 🏃‍♀️, and Darius Slayton 🏈!!!



Even the stars get starstruck in the presence of the GREATEST ATHLETE OF ALL TIME 🐐🔥#MLSSeasonPass #SuperBowl pic.twitter.com/SciNzcBCAQ — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) February 10, 2025

Вже пізніше на стадіон завітав і дієвий володар Золотого м'яча Родрі. Іспанець поки що відновлюється після травми, але це жодним чином не завадило подивитися головну подію НФЛ.

У перерві розпочався концерт американського репера Кендріка Ламара, виступ якого оголосив відомий голлівудський актор Семюел Л Джексон.

Kendrick Lamar & SZA performing "All The Stars" at the #SuperBowl . pic.twitter.com/rqo1uNiDWj — HYPETRIBE (@hypetribeng) February 10, 2025

Артист став найобговорюванішою персоною в Твіттері завдяки своєму перформансу. Кендрік так запалив арену, що танцювала навіть легенда жіночого тенісу Серена Вільямс.

Serena Williams w roli... tancerki podczas Super Bowl 💃🏻#SuperBowl | #czasnatenispic.twitter.com/i4bSttUEU8 — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) February 10, 2025

По ходу матчу між Філаждельфією та Канзасом оператори ще встигли показати багато інших зірок: Адама Сендлера, Тейлор Свіфт (яку освистали), Леді Гагу та багато кого ще.

Зазначимо, що на Супербоул завітав навіть президент США Дональд Трамп, завдяки чому увійшов в історію! Ще ніхто з його попередників не відвідував головний матч в американському футболі.

Donald Trump has become the first sitting US President to attend a #SuperBowl pic.twitter.com/hKYzmGcAqY — BBC Sport (@BBCSport) February 9, 2025

На жаль, фанатам НФЛ доведеться ще довго чекати на матчі улюбленої ліги, адже наступний сезон стартує 4 вересня.

Натомість Супербоул запланований на 1 лютого 2026 року. Гру прийме місто Санта-Клара, Каліфорнія.