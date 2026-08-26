Фантастична рабона у МЛС: футболіст забив ефектний гол у матчі Міннесоти та Сан-Хосе

Півзахисник Міннесоти Хоакін Перейра відзначився неймовірним голом у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Сан-Хосе Ертквейкс.

Аргентинець отримав м'яч у штрафному майданчику суперника та практично одним рухом створив справжній шедевр.

Перейра розвернувся і завдав удару рабоною – тобто пробивши ногою, схрещеною за опорною, – відправивши м'яч точно у ворота.

Гол став особливо важливим для Міннесоти, адже дозволив команді зрівняти рахунок і повернутися у гру.

А далі господарі вже повністю перехопили ініціативу. Міннесота продовжила тиснути на суперника та зрештою влаштувала справжній розгром, забивши ще чотири м'ячі. Фінальний рахунок – 5:1 на користь Міннесоти.

Раніше повідомлялося, що в Англії футболіст з-за спини хитро обікрав голкіпера та забив у порожні ворота.