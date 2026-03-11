Знову сенсація: українець Аонішікі та йокозуна програли свої бої на Haru Basho

У місті Осака завершився ыетвертий день турніру Haru Basho 2026.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин зазнав другої поразки.

Його кривдником став Чураноумі. Атлети показали конкуренту боротьбу, де шанс на вирішальну атаку мав кожен. На жаль, краще свій момент реалізував японець.

Щоправда, сенсації не зупиняються. Монгол-йокозуна Хошорю, який дуже впевнено тріумфував у своїх попередніх поєдинка, сьогодні оступився проти Фуджінокави.

Йокозуна Оносато, маючи показник 0-3, вирішив знятися з турніру.

Сергій Шіші Соколовський зрівнявся з Данилом, завдяки перемозі над Тамаваші.

Загалом після чотирьох днів змагань без поразок залишаються лише три рікіші.

Турнірна таблиця Haru Basho. День 4:

Завтра, 12 березня, Явгусишин зійдеться на дохйо з Фуджінокавою. У них була лише одна офіційна зустріч, яку виграв українець. Фуджінокава в останніх двох сутичках здолав йокозун.

Суперником Соколовського буде Токіхаяте. Досить зручний для Шіші, адже українець переміг його 8 разів за 11 поєдинків.

Данило має статус цунаторі (претендента на ранг йокозуна). Щоб отримати підвищення йому треба здобути башо (перемогу на турнірі) або показати домінуючий результат (13-2, 14-1).

Раніше українець заявив, що не почувається ідеально на старті Haru Basho.