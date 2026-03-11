Українська правда
Не почуваюся ідеально: сумоїст Аонішікі оцінив власні результати на турнірі Haru Basho

Руслан Травкін — 11 березня 2026, 01:47
Данило Аонішікі Явгусишин
Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин у коментарі японським ЗМІ повідомив, що не вражений своїм стартом на турнірі Haru Basho. Після трьох днів у нього 2 перемоги та 1 поразка.

Слова Данила цитує Hochi.news.

Спочатку він прокоментував перемогу над Вакатакакаге.

"Я радий, що взяв ініціативу і пішов у наступ. Я ніколи не був надто зациклений на маваші суперника. Якщо я можу його схопити – це добре, але навіть якщо ні – теж нормально".

Потім у нього поцікавилися поразкою від Йошинофуджі.

"Це не перша моя поразка. Я не зробив нічого особливого".

На останок його попросили оцінити свої виступи в Осаці.

"Я не почуваюся ідеально, але це тільки початок. Мені потрібно мати змогу більше рухатися".

Наступним суперником Аонішікі буде Чураноумі (1-1 в особистих зустрічах).

Українцю для отримання рангу йокозуна треба виграти турнір чи показати домінуючий результат (14-1 чи 13-2). Станом на 2026 рік йокозунами стали 75 атлетів.

